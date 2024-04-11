Путін визнав енергетичний терор України: придумав жалюгідну 'лякалку'

Путінське оточення на тлі зупинених поставок зброї США вкрай знахабніло - залякує західні демократії "капітуляцією" України.

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Путіну знову ввижаються українські військові в Росії / Колаж Главреда. Фото: скріншоти відео

У Росії визнали терористичні удари по енергосистемі України, унаслідок яких було пошкоджено ДніпроГЕС, низку підстанцій у Харкові та інших областях і знищено Трипільську ТЕС, що забезпечувала світлом три області.

Під час зустрічі з Олександром Лукашенком у четвер, 11 квітня, Путін підтвердив навмисне знищення української критичної інфраструктури. Щоправда, придумав жалюгідне пояснення - мовляв, РФ здійснює військовий злочин у відповідь на удари по НПЗ Росії.

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Удари по Росії Росію не вперше стрясає від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України. Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по об'єктах ВПК росіян, зокрема, полігонах, аеродромах і заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, що обслуговує сили загарбників. Тепер, за словами глави ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни". "Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

При цьому диктатор не згадав той факт, що Росія і раніше, ще до ударів ЗСУ по нафтопереробних заводах, тероризувала Україну обстрілами енергетики.

Цю ж скоромовку на засіданні Радбезу ООН проговорив постпред РФ Василь Небензя.

"Ці удари є відповіддю на спроби "київського режиму" (так Росія обзиває українську владу, - Главред) завдати шкоди об'єктам нафтогазової та енергетики Росії", - заявив Небензя.

Російський "дипломат" потім і зовсім знахабнів, "закликавши" Захід "готуватися" до "беззастережної капітуляції" України.

Удари по Україні 11 квітня - вибухи і прильоти

Вранці 11 квітня Росія випустила по Україні майже всю наявну номенклатуру засобів ураження - від балістики і до крилатих ракет та ударних дронів.

Під ударами опинилися Київська, Львівська, Харківська області.

Російськими терористами було повністю зруйновано одну з найбільших теплоелектростанцій в Україні - Трипільську ТЕС, яка забезпечувала Київську, Черкаську та Житомирську області.

Крім того, у Харківській області підтверджено 10 ударів по об'єктах промисловості.

Після атаки 11 квітня президент Володимир Зеленський укотре звернувся до Заходу із закликом передати Україні недостатню кількість ЗРК і ракет до них.

Глава держави зробив дуже важливу ремарку - заявив, що бездіяльність західних країн "готує потенціал для географічно ширших ударів" Росії.

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