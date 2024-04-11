Було щонайменше 10 ударів: РФ била ракетами по Харкову, є проблеми зі світлом

Під удар окупантів потрапила критична інфраструктура міста Харкова та області.

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РФ завдала ракетного удару по Харкову / Колаж: Главред, фото: МО РФ, t.me/alarmukraine

У ніч на 11 квітня в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу. Російські окупанти запустили ракети, зокрема й "Кинджали". У Харкові прогриміли вибухи. Після цього стало відомо про проблеми з енергопостачанням у місті.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили про загрозу удару балістичного озброєння з Бєлгородської області країни-агресора.

"У місті лунають вибухи. Харків під ударом російських ракет. Будьте обережні", - написав у Telegram мер Харкова Ігор Терехов.

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Пізніше очільник міста повідомив, що в Харкові можливі проблеми з енергопостачанням.

"Метро найближчі години не працюватиме, тож вибудовуйте свої маршрути виходячи з цього", - попередив Терехов.

О 05:38 голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов заявив, що окупанти завдали щонайменше 10 ударів по критичній інфраструктурі міста Харкова та області.

"Станом на зараз - постраждалих немає. Інформація оновлюється. Уже фіксуємо перебої з електропостачанням", - написав Синєгубов.

Ракетний удар по Україні 11 квітня 2024 року - що відомо

Увечері 10 квітня російські окупанти запустили по території України кілька груп ударних безпілотників типу "Шахед". Повітряну тривогу було оголошено в кількох областях.

Близько 01:18 у командуванні Повітряних сил заявили про рух ворожої ракети в напрямку Одеси та загрозу застосування ворогом балістики на сході країни.

Пізніше стало відомо про виліт дев'яти бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому "Оленья" в Мурманській області РФ.

Згодом було оголошено тривогу по всій Україні. Також стало відомо про роботу ППО в Київській області та запуск окупантами ракет "Кинджал".

За даними моніторингових каналів, окупанти випустили 8 "Кинджалів". Під ударом знову опинилася критична інфраструктура.

Ракета "Кинжал" - що про неї відомо / Інфографіка: Главред

Що відомо про ракету "Кинджал" Х-47М2 "Кинджа́л" — російська аеробалістична ракета з можливістю нести ядерний заряд. Після успішних випробувань комплекс прийнятий на озброєння і з 1 грудня 2017 року став на бойове чергування на аеродромах Південного військового округу. Ракету, імовірно, створено на основі 9К720 "Іскандер-М". Часто називають гіперзвуковою ракетною системою, що не зовсім коректно, оскільки попри те, що майже всі балістичні ракети досягають гіперзвукової швидкості на певних етапах польоту, ця система не є ані гіперзвуковим глайдером, ані гіперзвуковою крилатою ракетою, повідомляє Вікіпедія.

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