'Нічого нового не існує': Зеленський чітко висловився щодо закону про мобілізацію

Щодо деяких змін у мобілізації був запит війська, вони допоможуть військовому керівництву України, заявив президент.

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Зеленський прокоментував схвалення закону про мобілізацію / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, 38 окрема бригада морської піхоти, УНІАН

Мобілізація в Україні триває з початку повномасштабного вторгнення Росії. Зміни до закону про мобілізацію, прийняті парламентом, спрямовані на посилення контролю та підтримку війська щодо проведення ротацій та надання відпусток. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на спільному брифінгу з президентами Литви Гітанасом Наусєдою та Польщі Анджеєм Дудою у Вільнюсі.

"Що стосується мобілізації, по-перше, хотів би, щоб всі розуміли: у нас війна, воєнний стан, а з впровадженням воєнного стану впроваджується мобілізація. Мобілізація йде згідно термінів, згідно законодавства, вона продовжувалась кожні три місяці українським парламентом постійно з початку війни, нічого нового не існує", - сказав Зеленський.

Президент наголосив, що поширюється багато маніпуляцій та російських наративів щодо зриву мобілізації в Україні.

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"Зверніть увагу на факти – мобілізація постійно йде, як це й повинно бути згідно законодавства у воєнний час, у час війни", - зазначив він.

За словами Зеленського, що новий закон містить певні зміни, спрямовані на посилення контролю над ухилянтами від призову. Президент підкреслив, що будь-яка особа, яка порушує закон про мобілізацію, водночас порушує інші чинні закони країни.

"На запит наших військ і військового керівництва є деякі зміни в мобілізації. І згідно цієї мобілізації є посилення контролю щодо ухилянтів. Але хочу вам сказати, будь-яка людина, і навіть без цього закону, яка порушувала закон мобілізації і має мобілізаційний вік, і вона була ухилянтом або ще робила щось поза законом, вона і так порушувала те чи інше чинне законодавство", - підкреслив Зеленський.

Глава держави зазначив, що на деякі зміни у мобілізації був запит війська. За його словами, зміни до деяких норм допоможуть військовому керівництву.

"Там питання не тільки щодо мобілізації людей, там важливі питання щодо підтримки війська, яке постійно на фронті - відпустки, поліпшення ротації тощо", - додав він.

Мобілізація в Україні Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації. У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років. 24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

Мобілізація в Україні - останні зміни

Як повідомляв Главред, 10 квітня комітет Верховної Ради з питань національної безпеки завершив розгляд законопроєкту про мобілізацію і підготував його до другого читання. А вже 11 квітня ВР прийняла у другому читанні законопроект №10449 про мобілізацію.

Також з урядового законопроекту про мобілізацію виключили положення про демобілізацію і ротацію військовослужбовців. Уряд має розробити протягом 8 місяців новий закон з відповідними положеннями для подання до парламенту.

Крім цього, українські військові у час війни з Росією не можуть дозволити собі демобілізуватися. Заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін підкреслив, що армія вже має проблеми з кадрами, а демобілізація може їх поглибити.

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