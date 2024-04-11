УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Чому Росія б'є по українських ТЕС і ГЕС у "несезон" і чого нам чекати взимку

Яна Ставська
11 квітня 2024, 20:35
Розповідаємо, чого країна-агресорка домагається новим підходом до ударів по енергосистемі.
Чому Росія б'є по українських ТЕС і ГЕС у 'несезон' і чого нам чекати взимку
РФ прицільно б'є по енергетиці України / Колаж Главреда. Фото: УНІАН, скріншот відео, Твіттер Репке

Кінець лютого - початок березня запам'яталися українцям новими ракетними ударами Росії по енергетиці, тоді як багато хто чекав цих ударів якраз узимку. У квітні, особливо після атаки 11 квітня, все стало на свої місця - Росія не просто бажає влаштувати серію блекаутів, тепер агресорка зосередилась на повному знищенні української енергетики, паралельно виснажуючи і без того малі запаси ракет до західних ЗРК.

Розбираємося на Главреді, навіщо Росії бити по енергетиці навесні, як захистити інфраструктуру від ворога і чого чекати взимку.

Куди Росія цілилася 11 квітня і які наслідки чекають нас найближчим часом

Вранці 11 квітня Росія випустила по Україні майже всю наявну номенклатуру засобів ураження - від балістики і до крилатих ракет та ударних дронів.

відео дня

Моніторингові канали наголошували на хитрому маневруванні ворожих ракет країною - від Чернігівської області до Києва, потім до Житомира і далі на Захід України. Наприклад, щоб вдарити по Стрию Львівської області, Росії довелося вирахувати час підльоту до міста крилатих ракет і випустити в цей момент ще й "Кинджали".

Атака, як завжди, почалася з масованих пусків "Шахедів", таким чином Росія виснажувала ресурси мобільних бригад ППО.

Під ударами опинилися Київська, Львівська, Харківська області. Не секрет - у всіх регіонах, попри блискучу роботу військових в умовах браку боєприпасів, фіксували прильоти в районах об'єктів критичної інфраструктури.

  • Ракетний удар по Україні 11 квітня 2024
    Ракетний удар по Україні 11 квітня 2024 Фото: ДСНС
  • Ракетний удар по Україні 11 квітня 2024
    Ракетний удар по Україні 11 квітня 2024 Фото: ДСНС
  • Ракетний удар по Україні 11 квітня 2024
    Ракетний удар по Україні 11 квітня 2024 Фото: ДСНС

Російськими терористами було повністю зруйновано одну з найбільших теплоелектростанцій в Україні - Трипільську ТЕС, що забезпечувала Київську, Черкаську та Житомирську області.

Крім того, у Харківській області підтверджено 10 ударів по об'єктах промисловості.

Ситуація, зізналися енергетики, зі світлом у цих областях критична. Укренерго просить громадян скоротити споживання електроенергії. Якщо РФ продовжить бити по інфраструктурі, а вона, давайте будемо чесні, продовжить, усіма ненависні графіки відключення ризикують повернутися вже найближчим часом. І це стосується, зокрема, мешканців уражених центральних регіонів.

The Wall Street Journal цитує міністра енергетики Германа Галущенка. За його словами, РФ змінила підхід до обстрілів критичної інфраструктури - нинішні наслідки серйозніші за попередні кампанії терору 2022-2023 років.

Ворог, додав гендиректор ДТЕК Максим Тимченко, пішов далі руйнувань мережі - нині посилено б'є по генерації. З чим, наприклад, пов'язані удари по об'єктах ГЕС.

ДніпроГЕС - що про неї відомо

Дніпровська ГЕС (ДніпроГЕС) - гідроелектростанція на річці Дніпро в місті Запоріжжя на півдні України. Є п'ятим ступенем Дніпровського каскаду гідроелектростанцій, пише Вікіпедія.

Це найбільша гідроелектростанція України, у 1932-1956 роках була найбільшою гідроелектростанцією СРСР і Європи.
Під час Другої світової війни Дніпровську ГЕС було підірвано спочатку радянськими військами 1941 року, а потім - німецькими.
У 1944 році почалося відновлення станції, а завершилося - в 1950-му з пуском останнього гідроагрегату. При цьому потужність станції було збільшено.

Власником Дніпровської ГЕС є державна компанія "Укргідроенерго".

Чи можна захистити енергооб'єкти від російських ударів

Ще 2023 року низка представників влади запевняли, що працюють щодо створення повітряних куполів навколо важливих об'єктів критичної інфраструктури, переважно - шляхом залучення мобільних бригад ППО.

Але, як показала ситуація з Трипільською ТЕС, захиститися від ракет, що летять, набагато складніше - крилаті та балістичні ракети однією-двома бригадами не перехопиш. На жаль, у нас усе ще дуже мало західних ЗРК, на чому постійно наголошує президент Володимир Зеленський. Розмістити Patriot біля кожної станції неможливо.

Як зазначила керівниця відділу комунікацій національного оператора "Укренерго" Марія Цатурян у коментарі FT, менші підстанції можна захистити від атак різними спорудами, але цього практично неможливо зробити у випадку великих електростанцій, для відновлення яких потрібно "кілька місяців або навіть років".

Ще один перевірений спосіб - знищення пускових установок і повітряних ракетоносіїв. Україна працює в цьому плані, але з урахуванням своїх можливостей - дрони час від часу атакують майданчики з бомбардувальниками.

В умовах браку ППО варіантом пом'якшення наслідків від ударів Росії по енергоінфраструктурі є її децентралізація, розповів WSJ директор Науково-дослідного центру енергетики Олександр Харченко.

Снарядний голод у ЗСУ

Українські військові говорять про серйозні побоювання через відсутність військової допомоги від США. Вони зазначають, що зараз сильно відчувається перевага російських окупантів, і вони вважають це "поворотним моментом" у війні, йдеться в публікації CNN.

Колишній командир батальйону "Айдар" Євген Дикий підтвердив, що загострення ситуації на фронті відбулося через накладення одразу двох проблем - дефіциту особового складу і снарядів.

"Ми стали просто жертвами Дональда Трампа і його прихильників, і через чиє блокування ми зараз не маємо снарядів великих калібрів", - сказав він.

"Ситуація з ППО України стане критичною до літа"

Ударами по українській енергетиці Росія закладає основу для нового наступу, пише The Wall Street Journal. Мета цих атак - виснажити українську ППО і відвернути ресурси ЗСУ від лінії фронту.

"Ситуація з протиповітряною обороною України може стати досить критичною до літа", - зазначив у коментарі газеті військовий аналітик Франц Штефан-Гаді.

Тоді як журналіст BILD Юліан Рьопке нещодавно заявляв, що в України майже вичерпалися запаси ракет до Patriot і Iris-T . Аналітик додав, що на складах західних країн зараз є сотні необхідних для України систем і тисячі ракет.

Загалом Україні, за підрахунками Зеленського, щоб захистити небо, необхідні 25 установок Patriot.

Нерішучість Заходу розв'язує руки Путіну. Чого чекати взимку

Після атаки 11 квітня президент Володимир Зеленський укотре звернувся до Заходу із закликом передати Україні кількість ЗРК і ракет до них.

Глава держави зробив дуже важливу ремарку - заявив, що бездіяльність західних країн "готує потенціал для географічно ширших ударів" Росії.

Найімовірніше, на Україну - через пікову напругу на електроенергію - влітку і взимку чекають відключення світла, не виключила ексзаступниця глави МЗС Лана Зеркаль. Дипломатка підтвердила, що вберегти інфраструктуру від ударів росіян можна тільки шляхом децентралізації енергетичних ресурсів, чим Україна досі не зайнялася через низку причин, зокрема у зв'язку з борговою кризою на ринку електроенергії.

З цим згоден і експерт Олександр Харченко.

"З огляду на загальну ситуацію і той обсяг генерації, який постраждав, ми, найімовірніше, матимемо проблеми з енергопостачанням. І, ймовірно, матимемо певні обмеження вже в липні-серпні", - розповів він в інтерв'ю Главреду.

Матеріал підготувала: Яна Ставська

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Києва війна в Україні новини Харкова новини Львова Київська область Харківська область Вибух у Києві вибух у Харкові вибух війна Росії та України ракетний удар Олександр Харченко
Реклама

Головне за день

Росія знищила Трипільску ТЕС найновішими ракетами Х-69 - Defense Express

Росія знищила Трипільску ТЕС найновішими ракетами Х-69 - Defense Express

21:02 Україна
Чому Росія б'є по українських ТЕС і ГЕС у "несезон" і чого нам чекати взимку

Чому Росія б'є по українських ТЕС і ГЕС у "несезон" і чого нам чекати взимку

20:35 Україна
Влуплять дощі та грози: які регіони вже скоро атакує потужна негода

Влуплять дощі та грози: які регіони вже скоро атакує потужна негода

19:28 Синоптик
Всі головні новини

Популярне

Монархія висить на нитці і це - Кейт: чого найбільше боїться принц Вільям 32018

Монархія висить на нитці і це - Кейт: чого найбільше боїться принц Вільям

Він у муках : що сталося з Газмановим після того, як син зрікся його прізвища 12618

"Він у муках": що сталося з Газмановим після того, як син зрікся його прізвища

Разом із Тонею : Ольга Сумська приголомшила шанувальників під час прогулянки в Києві 7895

"Разом із Тонею": Ольга Сумська приголомшила шанувальників під час прогулянки в Києві

Вигнав коханку з дому і привів нову даму: путініст Кіркоров злетів з котушок 5609

Вигнав коханку з дому і привів нову даму: путініст Кіркоров злетів з котушок

Останні новини

21:54

РФ обстріляла дві ТЕЦ та підстанцію: Терехов розкрив ситуацію зі світлом у Харкові

21:53

Путін визнав енергетичний терор України: придумав жалюгідну "лякалку"

21:48

Зірка шоу "Ліга Сміху" і воїн Віктор Розовий отримав важке поранення в голову

21:37

Річард Гір з'явився на публіці: як сильно змінився 74-річний актор

21:19

"Тече" і погано пахне: як позбутися конденсату в холодильнику

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

21:02

Росія знищила Трипільску ТЕС найновішими ракетами Х-69 - Defense Express

20:45

Періс Гілтон розповіла, чому не показує доньку Лондон

20:35

Чому Росія б'є по українських ТЕС і ГЕС у "несезон" і чого нам чекати взимкуФото

20:15

"Нічого нового не існує": Зеленський чітко висловився щодо закону про мобілізацію

Реклама
20:13

Новий королівський малюк: 53-річна королева Ранія вперше стане бабусею

20:07

"Ліга Сміху": Тімур Мірошниченко виступить з мікрофоном доньки, а Арам Арзуманян закохає в себе п’ятьох Білосніжок

19:28

Влуплять дощі та грози: які регіони вже скоро атакує потужна негода

19:10

Про енергетику України і вмиральні ямиПогляд

19:09

"Україна заслуговує на запрошення в НАТО": Зеленський зробив гучну заяву

18:34

Анастасія Волочкова несподівано виступила проти "порятунку" Алли Пугачової

18:20

Зеленський прокоментував нову атаку Росії: попереджає про "ширші удари"

18:17

Прикмети 12 квітня: що не можна робити, щоб не накликати серйозну біду

18:14

Словаччина "перевзулася": країна підтримує вступ України до ЄС та надасть допомогу

17:46

Зовсім здав: Ігор Ніколаєв налякав своїм виглядом після операції

17:40

Оголошено примусову евакуацію у трьох районах Харківщини: що сталося

Реклама
17:27

Як позбутися плям на кухлях: чайний і кавовий наліт зійде за 5 хвилин

17:18

Росіяни вдарили КАБами по Сумах: поцілили в ТЕЦ

16:39

"Всім доведеться воювати до кінця": Жорін різко прокоментував закон про мобілізацію

16:07

Зруйнувана Трипільська ТЕС забезпечувала 3 області: чи будуть відключення світла

16:06

"Це наша історія": Дан Балан розповів правду про роман із Тіною Кароль

15:59

Три роки позбавлення волі: у Хмельницькій області засуджено ще одного "інтернет-пірата"

15:54

Дружина боксера Усика вперше показала обличчя двомісячної доньки

15:42

Безпрецедентне рішення: Європарламент відмовився приймати бюджет через Україну

15:38

Чому не можна брати телефон у ліжко: лікар пояснила серйозні наслідки

15:03

"Ситуація дуже непроста": боєць ЗСУ розповів про нову тактику наступу РФ

14:47

Потужні вибухи та жорсткі прильоти: РФ атакувала Харків ракетами

14:42

Порошенко за 2 роки війни збагатився майже в 20 разів більше, ніж до війни - НАЗК

14:14

Самі себе зберуть: як позбутися колорадського жука за допомогою пастки

14:14

Латвія щороку віддаватиме частину свого ВВП Україні: підписано договір

14:14

"Разом із Тонею": Ольга Сумська приголомшила шанувальників під час прогулянки в Києві

13:38

Генералів Ковальчука та Літвінова не звільнили із ЗСУ, а перевели на вищі ланки

13:34

Кейт Міддлтон зайняла місце принца Вільяма

12:59

Натягнула до межі: Слава Камінська показала, який вигляд має після пластики

12:58

"Він у муках": що сталося з Газмановим після того, як син зрікся його прізвища

12:53

Церковне свято 12 квітня: що категорично не можна робити на святого Василя

Реклама
12:42

Потужний вибух у Миколаєві: РФ завдала ракетного удару по місту, є загиблі

12:20

ТЦК отримає дані від МВС: стало відомо, у кого забиратимуть авто для ЗСУ

12:19

Це головна ціль ворога: в ГУР відреагували на ракетний удар по Україні 11 квітня

12:11

"Неймовірно ніжні": Віталій Козловський показав романтичні фото з дружиною

12:10

Таку паску ви точно не куштували: ідеальний рецепт, який виходить у всіхВідео

11:50

Вигнав коханку з дому і привів нову даму: путініст Кіркоров злетів з котушок

11:47

Російські ракети повністю зруйнували Трипільську ТЕС під Києвом: що відомоВідео

11:35

Зеленський прибув до Литви для підписання важливої угоди та участі в саміті

11:20

Як не п'яніти: прості трюки, які допоможуть почуватися добре

10:59

"Ситуація критична": мер Харкова розповів про наслідки жорстокої атаки РФ

Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Пасха 2024
Великдень 2024 в Україні: дати для православних і католиківЦерковний календар на 2024 рікЩо має бути на столі на Великдень: список страв і традиціїЧому Україна перейшла на новий календар, але Пасха - у травні: як визначається датаВеликдень 2024: що можна і не можна класти у кошик до церквиЯке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024
Новини України
Новини КиєваКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Цікаве
Народні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти