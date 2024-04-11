Чому Росія б'є по українських ТЕС і ГЕС у 'несезон' і чого нам чекати взимку

Розповідаємо, чого країна-агресорка домагається новим підходом до ударів по енергосистемі.

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РФ прицільно б'є по енергетиці України / Колаж Главреда. Фото: УНІАН, скріншот відео, Твіттер Репке

Кінець лютого - початок березня запам'яталися українцям новими ракетними ударами Росії по енергетиці, тоді як багато хто чекав цих ударів якраз узимку. У квітні, особливо після атаки 11 квітня, все стало на свої місця - Росія не просто бажає влаштувати серію блекаутів, тепер агресорка зосередилась на повному знищенні української енергетики, паралельно виснажуючи і без того малі запаси ракет до західних ЗРК.

Розбираємося на Главреді, навіщо Росії бити по енергетиці навесні, як захистити інфраструктуру від ворога і чого чекати взимку.

Куди Росія цілилася 11 квітня і які наслідки чекають нас найближчим часом

Вранці 11 квітня Росія випустила по Україні майже всю наявну номенклатуру засобів ураження - від балістики і до крилатих ракет та ударних дронів.

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Моніторингові канали наголошували на хитрому маневруванні ворожих ракет країною - від Чернігівської області до Києва, потім до Житомира і далі на Захід України. Наприклад, щоб вдарити по Стрию Львівської області, Росії довелося вирахувати час підльоту до міста крилатих ракет і випустити в цей момент ще й "Кинджали".

Атака, як завжди, почалася з масованих пусків "Шахедів", таким чином Росія виснажувала ресурси мобільних бригад ППО.

Під ударами опинилися Київська, Львівська, Харківська області. Не секрет - у всіх регіонах, попри блискучу роботу військових в умовах браку боєприпасів, фіксували прильоти в районах об'єктів критичної інфраструктури.

Російськими терористами було повністю зруйновано одну з найбільших теплоелектростанцій в Україні - Трипільську ТЕС, що забезпечувала Київську, Черкаську та Житомирську області.

Крім того, у Харківській області підтверджено 10 ударів по об'єктах промисловості.

Ситуація, зізналися енергетики, зі світлом у цих областях критична. Укренерго просить громадян скоротити споживання електроенергії. Якщо РФ продовжить бити по інфраструктурі, а вона, давайте будемо чесні, продовжить, усіма ненависні графіки відключення ризикують повернутися вже найближчим часом. І це стосується, зокрема, мешканців уражених центральних регіонів.

The Wall Street Journal цитує міністра енергетики Германа Галущенка. За його словами, РФ змінила підхід до обстрілів критичної інфраструктури - нинішні наслідки серйозніші за попередні кампанії терору 2022-2023 років.

Ворог, додав гендиректор ДТЕК Максим Тимченко, пішов далі руйнувань мережі - нині посилено б'є по генерації. З чим, наприклад, пов'язані удари по об'єктах ГЕС.

ДніпроГЕС - що про неї відомо Дніпровська ГЕС (ДніпроГЕС) - гідроелектростанція на річці Дніпро в місті Запоріжжя на півдні України. Є п'ятим ступенем Дніпровського каскаду гідроелектростанцій, пише Вікіпедія. Це найбільша гідроелектростанція України, у 1932-1956 роках була найбільшою гідроелектростанцією СРСР і Європи.

Під час Другої світової війни Дніпровську ГЕС було підірвано спочатку радянськими військами 1941 року, а потім - німецькими.

У 1944 році почалося відновлення станції, а завершилося - в 1950-му з пуском останнього гідроагрегату. При цьому потужність станції було збільшено. Власником Дніпровської ГЕС є державна компанія "Укргідроенерго".

Чи можна захистити енергооб'єкти від російських ударів

Ще 2023 року низка представників влади запевняли, що працюють щодо створення повітряних куполів навколо важливих об'єктів критичної інфраструктури, переважно - шляхом залучення мобільних бригад ППО.

Але, як показала ситуація з Трипільською ТЕС, захиститися від ракет, що летять, набагато складніше - крилаті та балістичні ракети однією-двома бригадами не перехопиш. На жаль, у нас усе ще дуже мало західних ЗРК, на чому постійно наголошує президент Володимир Зеленський. Розмістити Patriot біля кожної станції неможливо.

Як зазначила керівниця відділу комунікацій національного оператора "Укренерго" Марія Цатурян у коментарі FT, менші підстанції можна захистити від атак різними спорудами, але цього практично неможливо зробити у випадку великих електростанцій, для відновлення яких потрібно "кілька місяців або навіть років".

Ще один перевірений спосіб - знищення пускових установок і повітряних ракетоносіїв. Україна працює в цьому плані, але з урахуванням своїх можливостей - дрони час від часу атакують майданчики з бомбардувальниками.

В умовах браку ППО варіантом пом'якшення наслідків від ударів Росії по енергоінфраструктурі є її децентралізація, розповів WSJ директор Науково-дослідного центру енергетики Олександр Харченко.

Снарядний голод у ЗСУ Українські військові говорять про серйозні побоювання через відсутність військової допомоги від США. Вони зазначають, що зараз сильно відчувається перевага російських окупантів, і вони вважають це "поворотним моментом" у війні, йдеться в публікації CNN. Колишній командир батальйону "Айдар" Євген Дикий підтвердив, що загострення ситуації на фронті відбулося через накладення одразу двох проблем - дефіциту особового складу і снарядів. "Ми стали просто жертвами Дональда Трампа і його прихильників, і через чиє блокування ми зараз не маємо снарядів великих калібрів", - сказав він.

"Ситуація з ППО України стане критичною до літа"

Ударами по українській енергетиці Росія закладає основу для нового наступу, пише The Wall Street Journal. Мета цих атак - виснажити українську ППО і відвернути ресурси ЗСУ від лінії фронту.

"Ситуація з протиповітряною обороною України може стати досить критичною до літа", - зазначив у коментарі газеті військовий аналітик Франц Штефан-Гаді.

Тоді як журналіст BILD Юліан Рьопке нещодавно заявляв, що в України майже вичерпалися запаси ракет до Patriot і Iris-T . Аналітик додав, що на складах західних країн зараз є сотні необхідних для України систем і тисячі ракет.

Загалом Україні, за підрахунками Зеленського, щоб захистити небо, необхідні 25 установок Patriot.

Нерішучість Заходу розв'язує руки Путіну. Чого чекати взимку

Після атаки 11 квітня президент Володимир Зеленський укотре звернувся до Заходу із закликом передати Україні кількість ЗРК і ракет до них.

Глава держави зробив дуже важливу ремарку - заявив, що бездіяльність західних країн "готує потенціал для географічно ширших ударів" Росії.

Найімовірніше, на Україну - через пікову напругу на електроенергію - влітку і взимку чекають відключення світла, не виключила ексзаступниця глави МЗС Лана Зеркаль. Дипломатка підтвердила, що вберегти інфраструктуру від ударів росіян можна тільки шляхом децентралізації енергетичних ресурсів, чим Україна досі не зайнялася через низку причин, зокрема у зв'язку з борговою кризою на ринку електроенергії.

З цим згоден і експерт Олександр Харченко.

"З огляду на загальну ситуацію і той обсяг генерації, який постраждав, ми, найімовірніше, матимемо проблеми з енергопостачанням. І, ймовірно, матимемо певні обмеження вже в липні-серпні", - розповів він в інтерв'ю Главреду.

Матеріал підготувала: Яна Ставська

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