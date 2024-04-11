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Зеленський прокоментував нову атаку Росії: попереджає про "ширші удари"

Яна Ставська
11 квітня 2024, 18:20
Путін готує потенціал для географічно ширших ударів, вважає український глава.
Зеленський прокоментував нову атаку Росії: попереджає про
Зеленський звинуватив Захід у затягуванні з передачею додаткових ППО / Колаж Главреда. Фото: скріншот відео, УНІАН

Президент Володимир Зеленський на тлі чергової масованої атаки Росії по Україні звернувся до Заходу з закликом надати більше систем ППО. Інакше, вважає він, це розвʼяже Путіну руки до ширшої агресії.

У своїх соцмережах глава держави зауважив, що у ніч та вранці 11 квітня РФ завдала ударів по всій території України - від Харкова і Києва до Одеси і Львова.

"А одна із цілей російських терористів була біля самого польського кордону", - зазначив він.

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Снарядний голод у ЗСУ

Українські військові говорять про серйозні побоювання через відсутність військової допомоги від США. Вони наголошують, що зараз дуже відчувається перевага російських окупантів, і вони вважають це "поворотним моментом" у війні, йдеться у публікації CNN.

Колишній командир батальйону "Айдар" Євген Дикий підтвердив, що загострення ситуації на фронті сталося через накладення одразу двох проблем - дефіциту особового складу та снарядів.

"Ми стали просто жертвами Дональда Трампа та його прихильників, і через чиє блокування ми зараз не маємо снарядів великих калібрів", - сказав він.

Зеленський назвав "рутиною" як такі удари росіян, так і постійні звернення України до Заходу щодо посилення протиповітряної складової.

"Кожного дня летять ракети, і кожного дня ми чуємо, що Україні передадуть нові системи ППО. Кожного дня російські терористи відключають електрику Харкову й іншим нашим містам, і кожного дня ми чуємо, що скоро буде нова допомога. Нарешті реальність має збігатися зі словами, і нарешті мають бути завдані реальні втрати російському терору", - підкреслив президент.

Водночас у цих зволіканнях з боку Заходу Путін, додав Зеленський, бачить можливість для себе надалі продовжувати цю війну і готувати потенціал для географічно ширших ударів.

Удари по Україні - вибухи 11 квітня 2024

Російські окупанти у ніч на четвер і вранці, 11 квітня, здійснили черговий комбінований удар по Україні із застосуванням ударних дронів та ракет. Вибухи пролунали, зокрема, у Київській, Львівській та Харківській областях.

Зокрема, загарбники завдали щонайменше 10 ударів по критичній інфраструктурі Харкова та області. У місті фіксували перебої з електропостачанням.

Також під час цієї атаки російські ракети повністю зруйнували Трипільську ТЕС під Києвом. Унаслідок російських ударів сталася масштабна пожежа в турбінному цеху. Це одна з найбільших теплоелектростанцій в Україні, яка подавала тепло до житлових будинків і промислових підприємств.

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