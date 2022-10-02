Путін не застосовуватиме по Україні стратегічну ядерну зброю - Гончар

Путін не застосовуватиме по Україні стратегічну ядерну зброю / Колаж фото ua.depositphotos.com, УНІАН

Росія не буде застосовувати міжконтинентальні балістичні ракети по Україні, так як вони призначені на ймовірний удар по США або країнам НАТО. Однак РФ може застосувати таку зброю в неядерному спорядженні. Про це в інтерв'ю Главреду розповів президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт з питань енергетики Михайло Гончар.

"Габарити міжконтинентальної балістичної ракети - кілька десятків тонн ваги плюс неядерна боєголовка вагою близько трьох тонн, тоді як тактичної - кілька тонн ваги і боєголовка в кілька сотень кілограм. Ми пам'ятаємо, що найбільш потужною ракетою з неядерною начинкою, що була застосована Росією проти України, була радянська Х-22", - сказав Михайло Гончар.

Експерт не виключає, що РФ може здійснити одиничний запуск балістичної ракети з підводного човна, але зі звичайною боєголовкою.

"Вона, наприклад, може прилетіти в якісь символічні місця і завдати набагато більше руйнувань, ніж це відбувається після запуску "Калібрів" або ракет типу Х. Тим більше, що стратегічні носії РФ застосовує з самого початку "спецоперації" - коли ми бачимо повідомлення про те, що ТУ-95 і ТУ-22М3 піднялися з аеродрому Шайковка, полетіли в район Каспійського моря і здійснили пуски по території України, це і є застосуванням носіїв стратегічної ядерної зброї з неядерною начинкою", - додав Гончар.

Михайло Гончар вважає, що Кремль може блефувати під час своїх заяв про застосування ядерної зброї. Однак ризик все одно залишається. США і Великобританія ведуть дипломатичну роботу, пов'язану з такою можливою атакою.

"Але якщо діалог ведеться за умови, мовляв, якщо ви застосуєте, то буде те чи інше, невідомо, чи подіють ці заборони на російську сторону. Особливо, якщо є публічні заяви про те, що Захід необов'язково повинен відповідати на застосування Росією ядерної зброї такими ж ядерними силами і це можуть бути неядерні, тобто високоточні засоби. З одного боку, як сказав Бен Ходжес, США може знищити Чорноморський флот РФ, але ця реакція точно не буде тією мірою, яка зупинить Росію, тому що крім Чорноморського флоту у РФ є ще три інших", - зазначив експерт.

Ядерний шантаж РФ

Президент Росії Володимир Путін 21 вересня у своєму виступі, в ході якого було оголошено про часткову мобілізацію в країні-агресорі і готовність Москви визнати результати "референдумів" на окупованих територіях України, пригрозив світу ядерною зброєю.

"Росія також має в своєму розпорядженні різні системи ураження і по окремих компонентах більш сучасні, ніж у країн НАТО. При загрозі своїй територіальній цілісності Росія використовує всі наявні засоби, це не блеф", - сказав глава Кремля.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не думає, що російський диктатор Володимир Путін блефує, коли вдається до загрозам ядерною зброєю.Зеленський зазначив, що світ повинен тиснути на Путіна і не дозволяти продовження його ядерних загроз.

"Можливо, вчора це був блеф. Зараз це може бути реальністю", – сказав глава держави в інтерв'ю CBS News.

26 вересня прес-секретар Адміністрації президента США Карін Жан-П'єр заявила, що на даний момент Вашингтон не бачить жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерна зброя, але до погроз російського диктатора Володимира Путіна ставиться вкрай серйозно.

Заступник голови російського Радбезу Дмитро Медведєв вибухнув новими ядерними погрозами. За його словами, РФ може застосувати ядерну зброю при нападі на її територію або її союзників.

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