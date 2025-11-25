"Шахед прилетів у квартиру": українські зірки показали, як пережили удар РФ

Ви дізнаєтеся:
- РФ завдала комбінованого удару по Україні
- Як зірки переживали атаку країни-терориста
У ніч на 25 листопада та вранці цього ж дня терористична РФ завдала ракетно-дронового удару по Україні. Унаслідок атаки в Києві є жертви та постраждалі у Святошинському районі. За повідомленням голови Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка, росіяни цілеспрямовано цілилися по цивільній інфраструктурі та житлу.
Главред розповість, як українські зірки відреагували на черговий злочин країни-агресора.
Даша Квіткова
Блогерка Даша Квіткова показала жахливі наслідки російського удару зовсім близько від її будинку. Як виявилося, приліт шахеда припав на квартиру навпроти.
"Шахед прилетів у квартиру навпроти наших вікон. Звук був просто жахливий, перелякані ми заспокоювали переляканого Левчика", - розповіла знаменитість.
Також Квіткова прикріпила фото зі сплячим сином на руках.
"Це одна з найстрашніших ночей", - поділилася вона.
Монатік
Український співак Дмитро Монатік показав фото з укриття, в якому ховався від російської атаки. У приміщенні, крім надувних матраців, з'явилися й намети для відпочинку.
"Життя-укриття... Бережіть себе люди добрі", - написав артист.
Аліна Шаманська
Українська телеведуча Аліна Шаманська закликала українців не ігнорувати тривоги та ходити в укриття. Вона поділилася фото сина, який спав у машині під час атаки.
"Реагуйте на тривогу! Невідомо хто наступний. Прихворіла дитина і наша ніч", - розповіла Аліна, додавши картинку, яка ілюструвала інтенсивність обстрілу Києва.
Альона Омаргалієва
Співачка Альона Омаргалієва написала зворушливий пост, у якому висловила співчуття постраждалим і закликала українців триматися.
"Друзі, тримаю сьогодні Київ у серці. Черговий масований обстріл забрав спокій і життя людей. Мені боляче за кожну родину, за кожен зруйнований будинок, за кожну мрію, яку війна намагається зламати. Тримаємося, рідні", - висловилася артистка.
Леся Нікітюк
Відома українська ведуча Леся Нікітюк, яка також нещодавно стала мамою, коротко відреагувала на те, що сталося, у своєму Instagram.
"Не встигли оговтатися. Знову біда", - написала зірка, прикріпивши емоджі пораненого серця.
Маша Єфросиніна
Телеведуча Маша Єфросиніна показала зворушливе фото сина, який спав у метро, тримаючи маму за руку. Знаменитість поділилася атмосферою, яка панувала серед киян.
"Знову пекло в Києві, переповнене метро. Стеження за тим, що куди летить, страх за дітей, молитви за те, щоб не було жертв. Бережіть себе, друзі", - поділилася Єфросиніна.
Григорій і Христина Решетники
Російський обстріл припав на день народження Христини Решетник. Вона розповіла, що спала мало, але сподівається на виконання одного бажання, в якому її підтримають багато українців.
"Спали ми недовго, тому що в нас був хворий сусід. День народження почався дуже голосно, і нехай моє одне-єдине бажання збудеться", - сказала Христина.
Ведучий Григорій Решетник також розповів про те, які наслідки російського удару відчула його сім'я.
"Добре, що зі сплячими дітьми на руках побігли в укриття, хоча від вибухів ворота і тут виносило. Дякую силам ППО", - написав ведучий.
Про персону: Даша Квіткова
Даша Квіткова - українська блогерка (майже 2 млн. підписників в Instagram), інфлюенсерка. Здобула широку популярність завдяки перемозі в 9 сезоні романтичного реаліті-шоу "Холостяк" із Микитою Добриніним. Зараз є однією з найпопулярніших дівчат-блогерів в Україні. Пробує свої сили на телебаченні.
