"Шахед прилетів у квартиру": українські зірки показали, як пережили удар РФ

Знаменитості провели ніч на 25 листопада в укриттях і на собі відчули реальність російських ударів.

Даша Квіткова і Леся Нікітюк про атаку РФ на Київ / колаж: Главред, фото: instagram.com, Даша Квіткова, Леся Нікітюк

РФ завдала комбінованого удару по Україні

Як зірки переживали атаку країни-терориста

У ніч на 25 листопада та вранці цього ж дня терористична РФ завдала ракетно-дронового удару по Україні. Унаслідок атаки в Києві є жертви та постраждалі у Святошинському районі. За повідомленням голови Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка, росіяни цілеспрямовано цілилися по цивільній інфраструктурі та житлу.

Главред розповість, як українські зірки відреагували на черговий злочин країни-агресора.

Даша Квіткова

Блогерка Даша Квіткова показала жахливі наслідки російського удару зовсім близько від її будинку. Як виявилося, приліт шахеда припав на квартиру навпроти.

"Шахед прилетів у квартиру навпроти наших вікон. Звук був просто жахливий, перелякані ми заспокоювали переляканого Левчика", - розповіла знаменитість.

Удар шахеда поруч з будинком Даші Квіткової / фото: instagram.com, Даша Квіткова

Також Квіткова прикріпила фото зі сплячим сином на руках.

"Це одна з найстрашніших ночей", - поділилася вона.

Даша Квіткова з сином / фото: instagram.com, Даша Квіткова

Монатік

Український співак Дмитро Монатік показав фото з укриття, в якому ховався від російської атаки. У приміщенні, крім надувних матраців, з'явилися й намети для відпочинку.

"Життя-укриття... Бережіть себе люди добрі", - написав артист.

Монатік в укритті / фото: instagram.com, Дмитро Монатік

Аліна Шаманська

Українська телеведуча Аліна Шаманська закликала українців не ігнорувати тривоги та ходити в укриття. Вона поділилася фото сина, який спав у машині під час атаки.

"Реагуйте на тривогу! Невідомо хто наступний. Прихворіла дитина і наша ніч", - розповіла Аліна, додавши картинку, яка ілюструвала інтенсивність обстрілу Києва.

Аліна Шаманська з сином / фото: instagram.com, Аліна Шаманська

Альона Омаргалієва

Співачка Альона Омаргалієва написала зворушливий пост, у якому висловила співчуття постраждалим і закликала українців триматися.

"Друзі, тримаю сьогодні Київ у серці. Черговий масований обстріл забрав спокій і життя людей. Мені боляче за кожну родину, за кожен зруйнований будинок, за кожну мрію, яку війна намагається зламати. Тримаємося, рідні", - висловилася артистка.

Альона Омаргалієва висловилася про обстріл / фото: instagram.com, Альона Омаргалієва

Леся Нікітюк

Відома українська ведуча Леся Нікітюк, яка також нещодавно стала мамою, коротко відреагувала на те, що сталося, у своєму Instagram.

"Не встигли оговтатися. Знову біда", - написала зірка, прикріпивши емоджі пораненого серця.

Леся Нікітюк про атаку РФ / фото: instagram.com, Леся Нікітюк

Маша Єфросиніна

Телеведуча Маша Єфросиніна показала зворушливе фото сина, який спав у метро, тримаючи маму за руку. Знаменитість поділилася атмосферою, яка панувала серед киян.

"Знову пекло в Києві, переповнене метро. Стеження за тим, що куди летить, страх за дітей, молитви за те, щоб не було жертв. Бережіть себе, друзі", - поділилася Єфросиніна.

Маша Єфросиніна в метро / фото: instagram.com, Маша Єфросиніна

Григорій і Христина Решетники

Російський обстріл припав на день народження Христини Решетник. Вона розповіла, що спала мало, але сподівається на виконання одного бажання, в якому її підтримають багато українців.

"Спали ми недовго, тому що в нас був хворий сусід. День народження почався дуже голосно, і нехай моє одне-єдине бажання збудеться", - сказала Христина.

Христина Решетник про атаку на Київ / фото: instagram.com, Христина Решетник

Ведучий Григорій Решетник також розповів про те, які наслідки російського удару відчула його сім'я.

"Добре, що зі сплячими дітьми на руках побігли в укриття, хоча від вибухів ворота і тут виносило. Дякую силам ППО", - написав ведучий.

Григорій Решетник про наслідки удару РФ / фото: instagram.com, Григорій Решетник

Про персону: Даша Квіткова Даша Квіткова - українська блогерка (майже 2 млн. підписників в Instagram), інфлюенсерка. Здобула широку популярність завдяки перемозі в 9 сезоні романтичного реаліті-шоу "Холостяк" із Микитою Добриніним. Зараз є однією з найпопулярніших дівчат-блогерів в Україні. Пробує свої сили на телебаченні.

