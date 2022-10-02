Путін вже втік у бункер: експерт розповів про відповідь США і Великобританії на ядерні загрози Кремля

Експерт розповів про відповідь США і Великобританії на ядерні загрози Кремля / скріншот

Остаточне рішення щодо застосування ядерної зброї Росія буде приймати з огляду на реакцію Заходу.

В інтерв'ю Главреду президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", експерт з питань енергетики Михайло Гончар зазначив, що якщо Чорноморський флот буде знищений, для Росії це - допустима втрата, в її історії вже були випадки, коли цей флот був втрачений.

"А ось якщо США і Великобританія (разом або окремо) завдадуть ядерного удару по центрах прийняття рішень - це вже зовсім інша справа. Цей варіант можливий, принаймні, на рівні риторики. Адже Росія не тільки Україну лякає ядерною зброєю. Лондон і Вашингтон цілком можуть сказати Кремлю, мовляв, якщо там люблять лякати ударами по центрах прийняття рішень, то і їм жоден бункер не допоможе. А це вже значно більший ризик, ніж коли корита Чорноморського флоту РФ підуть на дно", - пояснив експерт.

Гончар зазначив, що Путін втік з Кремля чи то на Алтай, чи то на Валдай і, очевидно, що певні Західні меседжі вони осмислюють.

"Кремль думає, що робити далі - "припинити українську агресію" нанесенням ядерного удару або готувати армаду "гарматного м'яса" і пускати її на Український фронт", - підсумував експерт.

Ядерний шантаж РФ

Президент Росії Володимир Путін 21 вересня у своєму виступі, в ході якого було оголошено про часткову мобілізацію в країні-агресорі і готовність Москви визнати результати "референдумів" на окупованих територіях України, пригрозив світу ядерною зброєю.

"Росія також має в своєму розпорядженні різні системи ураження і по окремих компонентах більш сучасні, ніж у країн НАТО. При загрозі своїй територіальній цілісності Росія використовує всі наявні засоби, це не блеф", - сказав глава Кремля.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не думає, що російський диктатор Володимир Путін блефує, коли вдається до загрозам ядерною зброєю.Зеленський зазначив, що світ повинен тиснути на Путіна і не дозволяти продовження його ядерних загроз.

"Можливо, вчора це був блеф. Зараз це може бути реальністю", – сказав глава держави в інтерв'ю CBS News.

26 вересня прес-секретар Адміністрації президента США Карін Жан-П'єр заявила, що на даний момент Вашингтон не бачить жодних ознак того, що Росія готується застосувати ядерна зброя, але до погроз російського диктатора Володимира Путіна ставиться вкрай серйозно.

Заступник голови російського Радбезу Дмитро Медведєв вибухнув новими ядерними погрозами. За його словами, РФ може застосувати ядерну зброю при нападі на її територію або її союзників.

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