'Жодного військового сенсу': Зеленський розкрив деталі нічного удару РФ по Україні

Головне:
- Цієї ночі ворог масовано бив по Україні ракетами та дронами
- Під удар росіян потрапила цивільна інфраструктура
- Внаслідок ворожої атаки на Київ загинули шестеро людей
У ніч на 25 листопада російські окупанти масовано обстріляли Україну, зокрема під прицілом опинилася й столиця. На ворожий удар відреагував президент України Володимир Зеленський.
Він повідомив, що після російської атаки у Києві є багато пошкоджень житлових будинків та цивільної інфраструктури.
"Зараз у Києві на місцях російських ударів працюють наші рятувальники. Станом на зараз відомо про тринадцять поранених і, на жаль, шістьох загиблих людей. Мої співчуття всім рідним та близьким", - написав Зеленський.
Президент України додав, що цієї ночі росіяни також били по Одеській області, є руйнування.
"Були удари по портах, по продовольству та інфраструктурі – жодного військового сенсу", - йдеться в повідомленні.
Крім цього, у ніч на 25 листопада ворог атакував Дніпропетровську, Харківську, Чернігівську та Черкаську області. Головні цілі – енергетика і все, що забезпечує нормальне життя.
Усього окупанти цієї ночі випустили проти України 22 ракети різних типів, включно з аеробалістичними, а також понад 460 дронів. Більшість безпілотників становили російсько-іранські "шахеди".
Відомо, що чотири дрони вилетіли до Молдови та Румунії, "є точний час прольотів".
"Саме тому всі партнери мають не забувати, що кожного дня потрібно рятувати життя. Зброя та ППО – важливі, так само як важливий санкційний тиск на агресора. Не можна робити жодних пауз у допомозі. Ключове зараз – щоб усі партнери разом, спільними зусиллями рухались до дипломатії. Тиск на Росію обов’язково має спрацювати. Дякую всім, хто з Україною", - наголосив Зеленський.
Нічний удар по Києву - новини за темою
Як писав Главред, у ніч на 25 листопада в Україні оголосили повітряну тривогу через російську атаку. Пізніше в Києві зафіксовано вибухи, що підтвердила офіційна влада столиці.
Вранці у вівторок було зафіксовано зліт російського МіГ-31К - носія аеробалістичної ракети "Кинджал". Повідомлялося про загрозу застосування ворожих ракет. Росія повторно здійснила комбіновану атаку на столицю.
Пізніше зʼясувалося, що унаслідок нічних обстрілів російської окупаційної армії в Києві тимчасово обмежили надання послуг теплопостачання. Є перебої в роботі комунального транспорту. Також у столиці ввели екстрені відключення електроенергії.
Читайте також:
Про ударний дрон: Shahed
Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.
