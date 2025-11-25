"Чіткий план": Jerry Heil здивувала метою повернення на Нацвідбір Євробачення

Jerry Heil намагається потрапити на Національний відбір без Alyona Alyona.

https://glavred.net/starnews/chetkiy-plan-jerry-heil-udivila-celyu-vozvrashcheniya-na-nacotbor-evrovideniya-10718648.html Посилання скопійоване

Jerry Heil повертається на Національний відбір / колаж: Главред, фото: instagram.com, Jerry Hail

Ви дізнаєтеся:

Jerry Heil потрапила до лонгліста Національного відбору

Яку мету поставила співачка

Українська співачка та представниця України на Євробаченні-2024 Jerry Heil відреагувала на своє потрапляння до лонгліста учасників Національного відбору на Євробачення-2026. Зірка розповіла в Instagram, чому вирішила знову спробувати сили в конкурсі.

За словами артистки, участь у Євробаченні як сольної виконавиці не є для неї гештальтом.

відео дня

"Щоправда, я повертаюся на Національний відбір. Я не маю на меті "закрити гештальт", хоча так, я дуже скучила за цим святом музики і за сім'єю, яка навколо нього утворилась і частиною якої я себе почуваю", - зізналась співачка.

Jerry Heil про Євробачення / фото: instagram.com, Jerry Heil

Собі артистка побажала перемоги - але не лише на конкурсі, а й для української музики. Джеррі Гейл вважає, що на її концерти приїжджають фанати з різних країн і знайомляться з українською культурою.

"Так, я намагаюся здобути перемогу для України на Євробаченні. Однак я прагну перемоги для нашої музики - у вигляді її стабільної присутності в європейських і світових чартах! Щиро мрію про це. Міжнародні колаборації, люди, які приїжджають на мої концерти в Україну, щоб почути наживо українську музику і, знайомлячись із нею, закохуються в нашу культуру та починають вчити українську мову! Усе це довело мені, що мрія, яку ми з командою перетворили на чіткий план за два роки невтомної роботи після попередньої участі, здійсненна!", - заявила зірка Євробачення.

Jerry Heil може представити Україну на Євробаченні / фото: instagram.com, Jerry Heil

Jerry Heil - Євробачення

Для Jerry Heil це вже четверта спроба досягти успіху в Національному відборі. Уперше вона брала участь 2020 року з піснею Vegan, потім повернулася 2022-го з композицією When God Shut the Door. Переможним став третій захід - у 2023 році, коли вона виступила в дуеті з Alyona Alyona з треком Teresa & Maria. Саме цей дует отримав право представити Україну на конкурсі "Євробачення-2024" у Мальме.

Jerry Heil / інфографіка: Главред

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред розповідав, що в ніч на 25 листопада і вранці цього ж дня терористична РФ завдала ракетно-дронового удару по Україні. Українські зірки відреагували на черговий злочин країни-агресора.

Також британський принц Вільям і Кейт Міддлтон ухвалили рішення про майбутнє свого старшого спадкоємця. Експерт зазначив, що, згідно з рішенням батьків, спадкоємець британської корони проводитиме в пансіонаті Ламбрук п'ять днів на тиждень.

Вас може зацікавити:

Про персону: Jerry Heil Джеррі Хейл - українська співачка та авторка пісень. Стала відома як відеоблогерка та кавер-виконавиця завдяки переспівуванню пісень світових та українських виконавців. Велику популярність їй принесла авторська пісня "Охрана, отмена" з її дебютного студійного альбому "Я - Яна". Представниця України на пісенному конкурсі "Євробачення-2024" у Мальме спільно з Alyona Alyona, у фіналі посіли 3 місце.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред