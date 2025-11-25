Легендарну Бріжит Бардо знову госпіталізували - що відомо

Бріжит Бардо нещодавно перенесла операцію.

Бріжит Бардо бореться з хворобою / колаж: Главред, фото: instagram.com, Бріжит Бардо

Знаменитість знову опинилася в лікарні

Легендарна французька 91-річна акторка Бріжит Бардо перебуває в лікарні після того, як їй зробили операцію в жовтні.

Як повідомляє Nice-Matin, Бардо госпіталізували до приватної клініки Сен-Жан у Тулоні, де вона вже проходила лікування і реабілітацію після операції.

Бріжит Бардо / фото: instagram.com/brigittebardotpage/

Поки точного діагнозу не назвали, але відомо, що знаменитість перебуває під наглядом лікарів. Сама Бріжит не коментує свій стан.

До речі, нещодавно відомий французький блогер пустив чутки про смерть Бардо, зазначаючи, що її рідні готуються до похорону, але в соцмережах з'явилося спростування інформації.

Бріжит Бардо / фото: instagram.com/brigittebardotpage/

"Я не знаю, який дурень поширив фейкову новину про мою смерть, але знайте, що зі мною все гаразд і я не маю наміру йти з життя. Хто має вуха, той нехай слухає", - зазначалося в повідомленні.

Про персону: Бріжит Бардо Бріжит Анн-Марі Бардо - французька кіноартистка, фотомодель, співачка, танцівниця, автобіографістка, повідомляє Вікіпедія. Секс-символ 1950-60-х, з початку 1970-х - активістка руху за права тварин, засновниця і голова фонду захисту тварин "Fondation Brigitte Bardot". Протягом 21-річної кар'єри зіграла у 48 фільмах, виступила в численних музичних програмах і записала 80 пісень; номінантка премії Британської кіноакадемії за фільм "Віва Марія!". Найбільшого успіху досягла в жанрі романтичної комедії.

