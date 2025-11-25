"Паспорт забрали": Сергія Бабкіна затримала сербська поліція

Коротко:
- Сергія Бабкіна затримали в аеропорту
- Музикант розповів, чим викликав підозри
Український співак і актор Сергій Бабкін потрапив у неприємну ситуацію - музиканта затримали в аеропорту Белграда. На контролі багажу в його особистих речах було виявлено гільзи - чотири звукові і дві від Калашникова.
"Далі був серіал і я - у головній ролі. Поліція, спецслужби, десятки питань: хто я, куди лечу, навіщо, чому. Паспорт забрали. Перевіряли все - від моїх речей до моєї душі. Адреналіну ковтнув на рік уперед", - розповів Бабкін у своєму блозі в Instagram.
Як з'ясувалося, в аеропорт Сергій приїхав із сумкою, яку кілька тижнів тому йому з Харкова привезла його дружина Сніжана. З цією ж сумкою Бабкін виходив на сцену театру "Прекрасні Квіти" у виставі "Alice in Wonderland" - у ній його персонаж зберігав набої (холості). Перед поїздкою музикант не перевіряв вміст, а кілька гільз просто закотилися за підкладку.
Про персону: Сергій Бабкін
Сергій Бабкін - український музикант, актор, автор і виконавець власних пісень. Учасник гурту 5'nizza. Тренер шоу "Голос країни" (2017, 2018). Учасник 5-го сезону шоу "Танці з зірками" (разом із дружиною Сніжаною), повідомляє Вікіпедія.
