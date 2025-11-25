"Паспорт забрали": Сергія Бабкіна затримала сербська поліція

Бабкін викликав підозри спецслужб в аеропорту Белграда.

Сергій Бабкін де зараз - співак розповів про свої проблеми в Белграді / колаж: Главред, фото: instagram.com/babkin_official

Коротко:

Сергія Бабкіна затримали в аеропорту

Музикант розповів, чим викликав підозри

Український співак і актор Сергій Бабкін потрапив у неприємну ситуацію - музиканта затримали в аеропорту Белграда. На контролі багажу в його особистих речах було виявлено гільзи - чотири звукові і дві від Калашникова.

"Далі був серіал і я - у головній ролі. Поліція, спецслужби, десятки питань: хто я, куди лечу, навіщо, чому. Паспорт забрали. Перевіряли все - від моїх речей до моєї душі. Адреналіну ковтнув на рік уперед", - розповів Бабкін у своєму блозі в Instagram.

Як з'ясувалося, в аеропорт Сергій приїхав із сумкою, яку кілька тижнів тому йому з Харкова привезла його дружина Сніжана. З цією ж сумкою Бабкін виходив на сцену театру "Прекрасні Квіти" у виставі "Alice in Wonderland" - у ній його персонаж зберігав набої (холості). Перед поїздкою музикант не перевіряв вміст, а кілька гільз просто закотилися за підкладку.

Сергій Бабкін де зараз - співак розповів про свої проблеми в Белграді / фото: instagram.com/babkin_official

Сергій Бабкін де зараз - співак розповів про свої проблеми в Белграді / фото: instagram.com/babkin_official

Про персону: Сергій Бабкін Сергій Бабкін - український музикант, актор, автор і виконавець власних пісень. Учасник гурту 5'nizza. Тренер шоу "Голос країни" (2017, 2018). Учасник 5-го сезону шоу "Танці з зірками" (разом із дружиною Сніжаною), повідомляє Вікіпедія.

