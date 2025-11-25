РФ запустила 22 ракети і 464 БпЛА: ППО України зупинила левову частку цілей

Коротко:
- РФ провела найбільшу за останній час комбіновану атаку по критичній інфраструктурі
- Виявлено 486 повітряних цілей
- Станом на 10:00 збито/подавлено 452 цілі
У ніч на 25 листопада (з 18:00 24 листопада) російська окупаційна армія завдала комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БПЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування.
У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що загалом було виявлено 486 засобів повітряного нападу - 22 ракети та 464 БпЛА різних типів:
- 464 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів);
- 4 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал";
- 7 крилатих ракет Іскандер-К;
- 8 крилатих ракет "Калібр";
- 3 балістичних ракет "Іскандер-М".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 10:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 452 повітряні цілі:
- 438 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів);
- 1 аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал";
- 5 крилатих ракет Іскандер-К;
- 5 крилатих ракет Калібр;
- 3 балістичні ракети Іскандер-М.
Зафіксовано влучання ракет і 26 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 12 локаціях.
Ракетно-дроновий удар по Києву 25 листопада - що відомо
Як писав Главред, у ніч на 25 листопада в Україні оголосили повітряну тривогу через російську атаку. Пізніше в Києві зафіксовано вибухи.
Вранці у вівторок був зафіксований зліт російського МіГ-31К - носія аеробалістичної ракети "Кинджал". Повідомлялося про загрозу застосування ворожих ракет. Росія повторно здійснила комбіновану атаку на столицю.
На ворожий удар відреагував президент України Володимир Зеленський. За його словами, після російської атаки в Києві є багато пошкоджень житлових будинків і цивільної інфраструктури.
Усі подробиці нічної атаки РФ читайте в матеріалі: РФ усю ніч гатила ракетами по Україні: усі наслідки атаки на Київ і регіони.
