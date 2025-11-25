"Чернігівщина була вся червоною": Ігнат розповів нові деталі нічної атаки РФ

Росіяни велику кількість БпЛА запустили з різних локацій.

Ігнат розповів про особливості нічної атаки РФ / Колаж: Главред, фото: Володимир Зеленський

РФ завдала комбінованої атаки, застосувавши Кинджали та десятки дронів

Повітряні сили перехопили частину ракет, а інформацію про влучання подають обмежено

Російські БпЛА порушили повітряний простір Румунії та Молдови

Російські війська в ніч на 25 листопада здійснили комбіновану атаку по Україні, застосувавши одразу кілька типів ракет, серед яких - аеробалістичні Кинджали, а також велику кількість ударних безпілотників. Про це повідомив керівник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі Ранок.LIVE.

За словами Ігната, росіяни запускали БпЛА з різних напрямків, формуючи групові атаки. Найбільше навантаження припало на Чернігівську та Сумську області, через які десятки дронів рухалися в бік Київщини.

"Чернігівська область у другій половині ночі була вся червоною", - зазначив Ігнат, пояснивши, що на моніторі один маркер може означати цілу групу дронів.

На Одесу також летіла значна кількість БпЛА - атака здійснювалася хвилями.

Повітряним силам вдалося перехопити частину аеробалістичних ракет. Ігнат наголосив, що не всі ракети, які не потрапили в офіційну статистику збитих, досягли своїх цілей. Деталі щодо влучань подаються мінімально, адже така інформація може бути корисною ворогу.

Порушення повітряного простору сусідніх країн

Під час атаки російські дрони залітали на територію Румунії та Молдови, зокрема країни-члена НАТО. Президент України Володимир Зеленський оприлюднив ці дані, після чого Румунія оперативно відреагувала.

Нічний удар по Києву - новини за темою

Як писав Главред, у ніч на 25 листопада в Україні оголосили повітряну тривогу через російську атаку. Пізніше в Києві зафіксовано вибухи, що підтвердила офіційна влада столиці.

Вранці у вівторок було зафіксовано зліт російського МіГ-31К - носія аеробалістичної ракети "Кинджал". Повідомлялося про загрозу застосування ворожих ракет. Росія повторно здійснила комбіновану атаку на столицю.

Пізніше зʼясувалося, що унаслідок нічних обстрілів російської окупаційної армії в Києві тимчасово обмежили надання послуг теплопостачання. Є перебої в роботі комунального транспорту. Також у столиці ввели екстрені відключення електроенергії.

Про персону: Юрій Ігнат Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, речник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022). Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року - окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика". Станом на 2017 рік — начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія". Нині — начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України.

