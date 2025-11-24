Рус
"Такої швидкості просування ворога я давно не памʼятаю": офіцер видав тривожну заяву

Юрій Берендій
24 листопада 2025, 23:00
На тлі активних дискусій про переговори військові попереджають, що бойові дії на фронті загострюються, а ситуація місцями наближається до критичної.
Жорін видав тривожну заяву про просування ворога / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

  • Ситуація на фронті може загостритись
  • Ворог "дуже швидко" просувається

Ситуація на деяких ділянках фронту може стати критичною через швидке просування російських окупаційних військ. Про це заявив підполковник ЗСУ Третього армійського корпусу Максим Жорін у дописі в Telegram.

Жорін зауважив, що попри активні дискусії щодо переговорів і окремих пунктів домовленостей, бойові дії на фронті тривають, і ситуація там лише погіршується. На окремих напрямках, без негайних рішень, можна очікувати виходу на критичний рівень.

"Насправді, такої швидкості просування ворога я давно не памʼятаю. Питання зараз не у втраті певних населених пунктів, а в цілому в значному покращенні оперативного становища ворога на цілих напрямках", - вказав він.

Він також висловив переконання, що незалежно від того, які саме положення міститиме угода, вони навряд чи будуть виконані — як з боку Росії, так і щодо обіцяних Заходом "гарантій безпеки".

Схожу думку висловив і український військовий Станіслав Бунятов із позивним "Осман" підкреслив, що на фронті й досі існує серйозний дефіцит злагодженої взаємодії. Через недостатню укомплектованість підрозділів на окремих напрямках одночасно діють понад десять різних формувань, між якими слабка координація та обмежений зв’язок.

Він також зауважив, що, незалежно від того, просуваються переговори чи ні, бойові дії тривають, військові продовжують зазнавати втрат, а наявні проблеми залишаються невирішеними. При цьому суспільна підтримка помітно зменшується, адже багато хто сприйняв війну як завершену після публікації нереалістичних для нинішніх умов пунктів "мирного" плану.

"Нам треба зібратися, щоб дожити до реальних перемовин, а не до їх запаху", - резюмує він.

Які міста стануть наступною ціллю військ РФ в разі окупації Покровська - думка експерта

Як писав Главред, якщо російські війська зможуть захопити Покровськ, під загрозою опиниться п’ять українських міст. Про це заявив військовий експерт, полковник запасу Роман Світан.

За його оцінкою, після взяття Покровська окупанти можуть просуватися на Добропілля, далі — на Костянтинівку, Дружківку, Краматорськ і Слов’янськ.

На його думку, саме ці населені пункти стануть наступними цілями, оскільки противник намагатиметься перерізати шляхи постачання Слов’янсько-Краматорської агломерації із західного напрямку.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Війна Росії проти України - що відомо про ситуацію на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Росія активізувала наступ у районі Гуляйполя та намагається відрізати місто з півночі та просунутися зі східного і північно-східного напрямків, зазначається у свіжому звіті ISW.

Аналітики Інституту вивчення війни також припускають, що російські сили можуть готуватися до спроби оточити підрозділи Сил оборони України безпосередньо в межах Покровська Донецької області.

Водночас українські війська демонструють успіхи на Покровському напрямку. В Генштабі ЗСУ 16 листопада повідомляли, що за минулу добу українські військові провели операції з пошуку та знищення противника на площі 26,6 км².

Інші новини:

Про персону: Максим Жорін

Максим Жорін - заступник командира 3-ї ОШБр, командир полку "Азов" (2016-2017), підполковник ЗСУ, начальник Центрального штабу Національного Корпусу. З першого дня повномасштабної агресії РФ проти України, 24 лютого 2022 р., взяв участь у формуванні Київського добровольчого загону ТрО "Азов — Київ", який у березні розширився до батальйону ТрО "Азов — Київ", а згодом - окремого полку спеціального призначення ЗСУ, який пізніше перейшов до лав ССО.

