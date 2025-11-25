Очікуйте сильний вітер та похолодання: коли Україну покине тепла погода

Ви дізнаєтесь:
- Якою буде погода у середу
- Де може випасти дощ
Погода в Україні у середу, 26 листопада, буде доволі теплою, але очікується сильний вітер. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.
За її словами, завтра в Україні буде досить тепло, протягом дня очікується +8…+12 градусів, на півдні дуже тепло, +12…+17 градусів. Лише в західній частині - свіжіше +4…+9 градусів.
"Дощі ймовірні лише на крайньому заході України, бо ми належатимемо теплому сектору циклону Wolfgang, який торкатиметься своїми атмосферними фронтами лише заходу", - йдеться у повідомленні.
Синоптикиня додала, що характерна ознака завтрашнього дня - сильний вітер південного походження.
Погода в Києві
У Києві 26 листопада істотні опади не очікуються. Буде вітряно, але досить тепло. Вдень температура становитиме +9…+10 градусів.
Діденко додала, що похолоднішає вже із 30-го листопада.
Погода в останні дні листопада
Народний синоптик Станіслав Щедрін розповідав, що кінець листопада в Україні буде з невеличким похолоданням.
"З 25 листопада очікуємо похолодання від 4 до 5 градусів. По всій Україні опадів буде мало, за винятком Карпат. У горах буде сніг та мокрий сніг", - прогнозує він.
Погода в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, в Укргідрометцентрі говорили, що погода в Україні 25 листопада буде холодною. У цей день очікується сніг та мороз.
Синоптик Ігор Кібальчич розповідав, що погода в Україні до кінця листопада буде аномально теплою. Водночас у західних регіонах буде значно прохолодніше - буде сніг та ожеледиця на дорогах.
Про персону: Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
