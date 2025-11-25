Очікуйте сильний вітер та похолодання: коли Україну покине тепла погода

Синоптикиня сказала, що українців чекає сильний вітер південного походження.

Прогноз погоди на 26 листопада / фото: УНІАН

Погода в Україні у середу, 26 листопада, буде доволі теплою, але очікується сильний вітер. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

За її словами, завтра в Україні буде досить тепло, протягом дня очікується +8…+12 градусів, на півдні дуже тепло, +12…+17 градусів. Лише в західній частині - свіжіше +4…+9 градусів.

"Дощі ймовірні лише на крайньому заході України, бо ми належатимемо теплому сектору циклону Wolfgang, який торкатиметься своїми атмосферними фронтами лише заходу", - йдеться у повідомленні.

Рух циклонів / фото: t.me/PohodaNatalka

Синоптикиня додала, що характерна ознака завтрашнього дня - сильний вітер південного походження.

Погода 26 листопада / фото: meteoprog

Погода в Києві

У Києві 26 листопада істотні опади не очікуються. Буде вітряно, але досить тепло. Вдень температура становитиме +9…+10 градусів.

Діденко додала, що похолоднішає вже із 30-го листопада.

Погода в Києві / фото: meteoprog

Погода в останні дні листопада

Народний синоптик Станіслав Щедрін розповідав, що кінець листопада в Україні буде з невеличким похолоданням.

"З 25 листопада очікуємо похолодання від 4 до 5 градусів. По всій Україні опадів буде мало, за винятком Карпат. У горах буде сніг та мокрий сніг", - прогнозує він.

Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, в Укргідрометцентрі говорили, що погода в Україні 25 листопада буде холодною. У цей день очікується сніг та мороз.

Синоптик Ігор Кібальчич розповідав, що погода в Україні до кінця листопада буде аномально теплою. Водночас у західних регіонах буде значно прохолодніше - буде сніг та ожеледиця на дорогах.

Про персону: Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

