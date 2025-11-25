Візит Зеленського до США і переговори з Трампом: у РНБО назвали ймовірні терміни

Делегації досягли спільного розуміння щодо ключових умов угоди, обговорених у Женеві, підкреслив Рустем Умєров.

Володимир Зеленський може зустрітися з Дональдом Трампом

Головне із заяв Умерова:

Зеленський може приїхати до США в листопаді

Очікуються переговори з Трампом про завершення війни

Україна очікує на організацію візиту президента України Володимира Зеленського до США в найближчу можливу дату в листопаді, заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров.

"Ми цінуємо продуктивні та конструктивні зустрічі в Женеві між українською та американською делегаціями, а також незмінні зусилля президента Трампа, спрямовані на завершення війни", - написав він у Telegram.

Умєров підкреслив, що делегації досягли спільного розуміння щодо ключових умов угоди, обговорених у Женеві. Тепер українська сторінка розраховує на підтримку європейських партнерів у подальших кроках.

"Ми очікуємо на організацію візиту президента України до США в найближчу можливу дату в листопаді, щоб завершити фінальні етапи та досягти домовленості з президентом Трампом", - повідомив він.

Переговори про мир: думка аналітика

Журналіст Вадим Денисенко зазначає, що стратегія Трампа будується на спробі налякати Росію: якщо вона не припинить війну, її нафтові доходи почнуть стрімко скорочуватися. За його словами, логіка дій Путіна теж досить зрозуміла - він намагається виграти час і продовжує пропонувати Трампу ілюзорні перспективи видобутку рідкоземельних металів у Росії. Наразі основною "червоною лінією" для Путіна залишається Донбас: зупинити війну, не утримуючи контроль над цим регіоном, він зможе лише в тому разі, якщо відчує безпосередню загрозу власному життю.

Мирний план США: новини за темою

Раніше у Трампа зробили важливу заяву щодо підготовки мирного плану. Більшість пунктів договору вже узгоджено, розповіла Керолайн Левітт.

Нагадаємо, раніше у Путіна прокоментували ситуацію навколо переговорів України і США щодо мирної угоди. США не показували Росії нову версію мирного плану з 19 пунктів, каже Дмитро Пєсков.

Як повідомляв Главред, 23 листопада в Женеві відбулася перша зустріч української делегації з держсекретарем США Марко Рубіо і його командою щодо американського плану завершення війни.

Про персону: Вадим Денисенко Денисенко Вадим Ігорович (нар. 7 квітня 1974, Київ) – журналіст, бізнесмен, народний депутат України VIII скликання. У 1997 закінчив Київський університет імені Т.Шевченка, спеціалізація "Українська мова і література", в 1998 – факультет гуманітарних наук Києво-Могилянської академії.

Доктор історичних наук (дисертація про створення авторитарного режиму Віктора Януковича, співзасновник Еспресо TV, співавтор книги про наріжні закони функціонування політики "політики не брешуть"), пише Вікіпедія. Виконавчий директор Українського інституту майбутнього (2020-2023). З вересня 2023 і дотепер – радник керівника Української добровольчої армії (УДА) Дмитра Яроша з інформаційних питань.

