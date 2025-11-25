БПЛА над країною, "Калібри" на підльоті: які області під загрозою атаки

Повітряні сили України повідомляють про загрозу крилатих ракет "Калібр".

Росія атакує Україну "Калібрами" та безпілотниками з моря

Зафіксовано перебування Ту-160 у повітряному просторі РФ

Ворог здійснює атаки на Україну за допомогою ударних безпілотників та ракет "Калібр" із морського напрямку. Повітряні сили України повідомили про загрозу.

"Проведено пуски КР "Калібр" з району Новоросійська", – йдеться у повідомленні.

За даними моніторингових каналів, із акваторії Чорного моря ракетоносій здійснив запуск приблизно восьми КРМБ 3М14 "Калібр" у напрямку України. Аналітики зазначають: "очікуємо, що перетин кордону України відбудеться приблизно за 20–30 хвилин".

Також зафіксовано перебування двох стратегічних бомбардувальників Ту‑160 ДА країни-агресорки у повітряному просторі РФ.

Аналітики повідомляють, що противник розгортає заходи, що можуть передбачати пуски приблизно 21 балістичної ракети з районів Брянська, Курська та Воронежа протягом найближчих двох діб.

У пункті базування Новоросійськ утримується в готовності ракетний корабель типу "Буян-М", а на позиціях у Курській області — до дев’яти крилатих ракет "Іскандер-К".

Одна група крилатих ракет тримає курс через Звенигородський район Черкащини у напрямку Київщини. Згодом у Повітряних силах підтвердили, що ракети прямують на столицю.

У повідомленні також наголошується: "Київ терміново в укриття".

Як повідомляв Главред, ввечері 24 листопада російські окупаційні війська завдали масованого удару ударними дронами по Одесі. Про серію потужних вибухів у місті повідомляє Суспільне.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський попередив про можливу підготовку Росією нового масованого комбінованого удару по території України найближчим часом. У вечірньому зверненні він закликав українців уважно реагувати на повітряні тривоги та інші загрози.

Крім того, Харків увечері 23 листопада зазнав масованої атаки ударних дронів РФ. Про вибухи повідомив міський голова Ігор Терехов.

