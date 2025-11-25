"Не взяла слухавку": Джамала і Jerry Heil висміяли заяву MELOVINа

Ви дізнаєтеся:
- MELOVIN заявив, що зняв кандидатуру на Нацвідбір Євробачення-2026
- Як відреагували Джамала та інші зірки
Український співак MELOVIN, який уже брав участь у Євробаченні-2018, зробив заяву про свою участь у Національному відборі. У соцмережах артист повідомив, що нібито відмовився від конкурсу на користь іншого претендента - Хаята.
MELOVIN стверджував, що пройшов у лонгліст Національного відбору, і Джамала особисто зателефонувала йому, щоб привітати з цим досягненням.
"Дев'ятнадцятого мені дзвонить Джамала і вітає, що я пройшов у лонгліст Євробачення. Двадцятого я приймаю рішення зняти свою кандидатуру. Дорогу молодим! Я за Хаята!", - написав співак.
Допис MELOVIN викликав хвилю жартів серед колег по сцені. Українські артисти один за одним заявляли, що їм теж телефонувала Джамала, додаючи жартівливі деталі цих розмов. Єдиною, хто вибилася з цієї компанії, стала Jerry Heil - вона зізналася, що засмутилася через те, що Джамала так їй і не додзвонилася.
На заяву артиста відреагувала і сама співачка, а також музичний продюсер Національного відбору-2026 Джамала. Зірка зазначила, що їй справді довелося обдзвонити багатьох артистів, але далеко не всі відповіли.
"Дев'ятнадцятого числа я обдзвонила весь український шоу-бізнес і привітала всіх із потраплянням у лонгліст. Але хтось був у горах без зв'язку, хтось мив посуд і кричав: "Можна я передзвоню", хтось стояв у черзі в АТБ... Коротше, половина не взяла слухавку", - написала Джамала.
Раніше Главред повідомляв, що українська співачка і представниця України на Євробаченні-2024 Jerry Heil відреагувала на своє потрапляння в лонглист учасників Національного відбору на Євробачення-2026. Зірка розповіла, чому вирішила знову спробувати сили в конкурсі.
Також українські зірки відреагували на черговий злочин країни-агресора. У ніч на 25 листопада терористична РФ завдала ракетно-дронового удару по Україні. Блогерка Даша Квіткова показала наслідки удару шахеда в сусідній будинок.
Про персону: Меловін
MÉLOVIN (справжнє ім'я Костянтин Миколайович Бочаров; нар. 11 квітня 1997, Одеса, Україна) - український співак, переможець шостого сезону українського вокального шоу "X-Фактор", переможець другого сезону гіпершоу "Маска". Представник України на 63-му пісенному конкурсі "Євробачення" в Португалії з піснею "Under The Ladder", де посів у фіналі 17-те місце. У липні 2021 року Мєловін здійснив камінг-аут як бісексуал на Atlas Weekend 2021, пише Вікіпедія.
