"Не взяла слухавку": Джамала і Jerry Heil висміяли заяву MELOVINа

Український шоу-бізнес відреагував на відмову MELOVINa брати участь у Нацвідборі на Євробачення.

https://glavred.net/stars/ne-vzyala-trubku-dzhamala-i-jerry-heil-vysmeyali-zayavlenie-melovina-10718681.html Посилання скопійоване

Джамала потролила Меловіна / колаж: Главред, фото: instagram.com, Джамала, Меловін

Ви дізнаєтеся:

MELOVIN заявив, що зняв кандидатуру на Нацвідбір Євробачення-2026

Як відреагували Джамала та інші зірки

Український співак MELOVIN, який уже брав участь у Євробаченні-2018, зробив заяву про свою участь у Національному відборі. У соцмережах артист повідомив, що нібито відмовився від конкурсу на користь іншого претендента - Хаята.

MELOVIN стверджував, що пройшов у лонгліст Національного відбору, і Джамала особисто зателефонувала йому, щоб привітати з цим досягненням.

відео дня

"Дев'ятнадцятого мені дзвонить Джамала і вітає, що я пройшов у лонгліст Євробачення. Двадцятого я приймаю рішення зняти свою кандидатуру. Дорогу молодим! Я за Хаята!", - написав співак.

Меловін про Нацвідбір на Євробачення-2026 / фото: threads.com, Меловін

Допис MELOVIN викликав хвилю жартів серед колег по сцені. Українські артисти один за одним заявляли, що їм теж телефонувала Джамала, додаючи жартівливі деталі цих розмов. Єдиною, хто вибилася з цієї компанії, стала Jerry Heil - вона зізналася, що засмутилася через те, що Джамала так їй і не додзвонилася.

Кгцть про дзвінок Джамали / фото: threads.com, Марина Круть

Otoy пожартував про Нацвідбір / фото: threads.com, Otoy

Jerry Heil - Євробачення / фото: threads.com, Jerry Heil

На заяву артиста відреагувала і сама співачка, а також музичний продюсер Національного відбору-2026 Джамала. Зірка зазначила, що їй справді довелося обдзвонити багатьох артистів, але далеко не всі відповіли.

"Дев'ятнадцятого числа я обдзвонила весь український шоу-бізнес і привітала всіх із потраплянням у лонгліст. Але хтось був у горах без зв'язку, хтось мив посуд і кричав: "Можна я передзвоню", хтось стояв у черзі в АТБ... Коротше, половина не взяла слухавку", - написала Джамала.

Джамала про дзвінок Меловіну / фото: threads.com, Джамала

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що українська співачка і представниця України на Євробаченні-2024 Jerry Heil відреагувала на своє потрапляння в лонглист учасників Національного відбору на Євробачення-2026. Зірка розповіла, чому вирішила знову спробувати сили в конкурсі.

Також українські зірки відреагували на черговий злочин країни-агресора. У ніч на 25 листопада терористична РФ завдала ракетно-дронового удару по Україні. Блогерка Даша Квіткова показала наслідки удару шахеда в сусідній будинок.

Вас може зацікавити:

Про персону: Меловін MÉLOVIN (справжнє ім'я Костянтин Миколайович Бочаров; нар. 11 квітня 1997, Одеса, Україна) - український співак, переможець шостого сезону українського вокального шоу "X-Фактор", переможець другого сезону гіпершоу "Маска". Представник України на 63-му пісенному конкурсі "Євробачення" в Португалії з піснею "Under The Ladder", де посів у фіналі 17-те місце. У липні 2021 року Мєловін здійснив камінг-аут як бісексуал на Atlas Weekend 2021, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред