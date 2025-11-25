"Трампу глибоко наплювати": з'явився тривожний сценарій завершення війни

Для Дональда Трампа визначальним фактором є необхідність якнайшвидшого завершення війни.

https://glavred.net/ukraine/trampu-gluboko-naplevat-poyavilsya-trevozhnyy-scenariy-zaversheniya-voyny-10718645.html Посилання скопійоване

Дональд Трамп тисне на обидві сторони для завершення війни / Колаж: Главред, фото: 128-ма окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада, ОП

Важливе із заяв Клочка:

Заморозка по лінії фронту - це серйозний репутаційний удар

Трампу байдужі умови завершення війни

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок заявив про те, що так званий мирний план президента США Дональда Трампа є елементом системного тиску і на Україну, і на РФ з метою заморозити війну.

"Єдиний момент - для української влади заморозка, навіть на лінії фронту, - це дуже серйозний репутаційний удар", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

відео дня

Експерт попереджає про те, що ця ситуація буде використовуватися політичними опонентами як небезпідставні аргументи звинувачень у неефективності влади в протистоянні російській агресії. Причому ключовим елементом стане питання корупції.

За його словами, для президента США Дональда Трампа визначальним фактором є необхідність якнайшвидшого завершення війни.

"Для нього війна має закінчитися, але чи то через російську мову, чи то через російську церкву, чи то по лінії, де відбуватиметься кордон - йому на це глибоко наплювати. Абсолютно. Так само, як і багатьом європейцям. Зате для України це питання принципове", - зазначив аналітик.

/ Інфографіка: Главред

При цьому він уточнив, що поява мирного плану США щодо врегулювання в Україні була прогнозованою.

"До самого плану в мене є питання. Я не думаю, що він буде таким, як про нього сьогодні пишуть. Він буде дещо іншого формату", - додав Клочок.

Мирні переговори: позиція РНБО

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умеров зазначив, що Київ ретельно аналізує кожну пропозицію міжнародних партнерів і чітко формулює власні позиції. Він наголосив, що будь-які рішення, які підривають суверенітет держави, створюють загрозу для безпеки громадян або перетинають українські "червоні лінії", є неприпустимими і не можуть розглядатися як основа для компромісу. Ці положення, за його словами, залишаються незмінними в будь-яких переговорах і дискусіях.

Європейські лідери звернули увагу на те, що представлений США план потребує додаткового опрацювання. Цей проєкт є основою, яка потребуватиме додаткової роботи.

Раніше повідомлялося про те, що президент США заявив, що Україна має ухвалити "мирний план", який запропонувала Америка, до четверга. Трамп вважає, що День подяки, який у США святкують 27 листопада, є "відповідним часом" для України.

Нагадаємо, раніше Главред писав про те, що Дональд Трамп схвалив "мирний план" між Росією та Україною, що складається з 28-ми пунктів, який високопосадовці його адміністрації таємно розробляли протягом останніх кількох тижнів, консультуючись із російським посланцем Кирилом Дмитрієвим та українськими чиновниками.

Більше новин:

Про персону: Валерій Клочок Валерій Клочок - громадський і політичний діяч, магістр державної служби. З 2017 року активно займається політичною та економічною аналітикою. З 2020 до 2022 року співпрацював із незалежною неурядовою організацією Growford Institute (Think Tank), яка здійснює стратегічні глобальні дослідження у сфері економіки та фінансів, оцінює системні ризики та розробляє оптимальні моделі економічного розвитку для країн, регіонів і світу загалом. З 2022 року - керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова благодійного фонду "Нова дорога".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред