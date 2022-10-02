64 "двохсотих" і 16 спалених танків: авіація і артилерія ЗСУ скоротили популяцію росіян на півдні

Авіація і артилерія ЗСУ скоротили популяцію росіян на півдні / УНІАН

За добу 1 жовтня українські захисники на півдні знищили 64 окупанти, склад з боєприпасами росіян і 16 танків противника.

Як повідомили в ОК "Південь", нашою авіацією завдано 9 ударів по ворогу, а ракетно-артилерійськими підрозділами відпрацьовано близько 550 вогневих завдань, зокрема по ворожих логістичних центрах і районах зосередження живої сили і техніки.

"Втрати ворога за бойовий день складають: знищені 64 рашиста, склад з боєприпасами, 2 самохідні гаубиці "Мста-С", 2 протитанкових ракетних комплекси, 16 танків і 11 одиниць іншої авто-бронетехніки. Один БТР затрофейен", - йдеться в повідомленні.

Також за минулу добу захисники на півдні знищили 3 безпілотних шпигуна в Миколаївському і Баштанском районах без можливості реалізації набраних фото/Відео даних.

Раніше повідомлялося, що українські військові ліквідували окупанта з українським корінням 27-річного Ігоря Бойчука. У країні-агресорі РФ повідомили, нібито він з російського міста Когалим. Однак виявилося, що окупант насправді родом з Луцька.

Нагадаємо, раніше українські бійці точним вогневим ударом в районі населеного пункту Сватове на Луганщині поранили представника російської військової верхівки - командира 144 мотострілецької дивізії 20 загальновійськової армії РФ генерал-майора Олега Цокова.

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