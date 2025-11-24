Уряд згортає Національний кешбек: коли припинять нараховувати гроші

Якщо бюджетних коштів не вистачить, то кешбек не нараховуватимуть вже з 1 січня 2026 року, а кешбек за грудеть не перерахують.

https://glavred.net/ukraine/nacionalnyy-keshbek-svorachivayut-kogda-prekratyat-nachislyat-dengi-10718369.html Посилання скопійоване

Національний кешбек / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

Національний кешбек діє до травня 2026 року

Виплати можуть припинити вже з 1 січня 2026 року, якщо у бюджеті не буде коштів

Кешбек за грудень перерахують лише за наявності фінансування

Програма "Національний кешбек" діє до травня 2026 року, але через відсутність бюджетих коштів українцям можуть припинити виплати вже з 1 січня.

Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів України №1510.

відео дня

Згідно з постановою, перерахування нарахованого кешбеку за грудень 2025 року здійснюватиметься у лютому 2026 року за наявності бюджетних коштів.

Якщо ж коштів не вистачить, то кешбек не нараховуватимуть вже з 1 січня наступного року, а кешбек за грудеть отримувачам не прерахують.

"У разі відсутності бюджетних коштів нарахування кешбеку отримувачам припиняється починаючи з 1 січня, а перерахування отримувачу нарахованого кешбеку за грудень 2025 року не здійснюється", - йдеться в постанові.

Також зазначається, що нарахування кешбеку отримувачам наступного року припиняється з 1 травня.

Національний кешбек - останні новини

Як писав Главред, з 22 листопада у програмі "Національний кешбек" змінено перелік товарів і послуг, на які можна витрачати гроші. Ці зміни викликані потребою синхронізувати роботу Національного кешбеку з ініціативою "Зимова підтримка". Обидві ініціативи підлаштували свої категорії витрат для кращої сумісності.

Нагадаємо, у грудні в Україні стартує програма "Зимової підтримки", яка передбачає виплати від 1 000 до 6 500 гривень для громадян на різні потреби. По 1 000 грн допомоги можуть отримати всі громадяни України, повнолітні і неповнолітні. Допомогу у розмірі 6500 гривень можуть отримати вразливі групи населення.

Крім цього, Володимир Зеленський доручив напрацювати програму безкоштовних подорожей залізничними шляхами України для всіх громадян країни. Зокрема, кожен зможе проїхати 3 тисячі кілометрів. Главред розповідав, коли запустять програму "УЗ-3000" і як вона працюватиме.

Читайте також:

Про джерело: Кабінет Міністрів України Кабінет Міністрів України — Кабінет Міністрів в Україні, колегіальний, вищий орган виконавчої влади України. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом України та Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред