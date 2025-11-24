Чи накриє Україну сильний мороз та снігопади: синоптик Птуха попередила українців

Погода у кінці листопада буде дуже контрасною в Україні, розповіла синоптик Наталія Птуха.

З якої погоди розпочнеться грудень в Україні / Колаж: Главред

Погода в Україні в останній тиждень листопада може здивувати українців. В інтерв'ю Главреду начальниця відділу взаємодії із ЗМІ Укргідрометцентру Наталія Птуха розповіла, чи чекати на різке похолодання на початку грудня, коли очікувати на снігопади та з якою погодою закінчиться осінь в Україні.

Як закінчиться листопад в Україні, чи чекати нам на аномалії?

Зараз починається завершальний тиждень осені і він в нас буде різноманітний по погоді, по опадах, по температурі і навіть по коливаннях атмосферного тиску. В деяких областях в нас буде і вплив атмосферних фронтів, а деякі області будуть під впливом поля підвищеного атмосферного тиску.

Якщо детальніше, то у більшості областей найближчі дві-три доби ще переважатиме поле підвищеного атмосферного тиску, тому опадів там не чекаємо. Проте у західних областях 25-26 листопада атмосферний фронт все ще буде зумовлювати невеликий дощ, місцями з мокрим снігом. На дорогах може бути ожеледиця, тому ж на це варто звернути увагу водіям.

27 листопада цей фронт переміститься у східному напрямку і спричинить вже тільки невеликий дощ у північних, центральних областях, Одеській та Миколаївській. Щодо повітряних потоків, то вони переважно будуть в нас з південного сходу та півдня і нестимуть до нас тепле повітря. Лише 27-го числа у західних областях буде трошечки прохолодніше.

Якої температури очікувати в Україні на цьому тижні?

По температурі, то наступні дві доби у західних областях вночі від +3 тепла до -2 морозу, вдень плюс +3 - +8. На решті території температура 25-го числа, вночі від +5 тепла до -2 морозу, вдень ті самі +3 - +8, лише на півдні країни +9 - +15.

26 листопада у більшості регіонів підвищення температури десь на +3, на +5 градусів у порівнянні з попередньою градацією.

Надалі температура істотно змінюватися не буде, лише на заході та півночі країни дещо знизиться 27-го числа на 2 - 4 градуси, знову ж таки, в порівнянні з передніми підняттями. Але все одно, південь залишається в нас теплий, +12 +17 в день і години.

Якої погоди очікувати в останні вихідні осені?

В п'ятницю ще може бути дощ у деяких північних та центральних областях, але він поступово вже припинятиметься переважно в нічні години. А ось в суботу 29 листопада вже в Україні в нас переважатиме погода без опадів.

Буде більше впливати поле підвищеного атмосферного тиску, можуть бути прояснення. Тому за рахунок цього і нічні мінімуми можуть бути дещо нижчими. Очікуємо від -1 до -6 морозу, а в день близько 0 градусів.

З якої погоди розпочнеться зима в Україні?

Поки що офіційних прогнозів на місяць ще немає. Вони будуть впродовж цього тижня, наші фахівці їх готують. Єдине, що можу сказати, що зима розпочнеться з такими показниками, як пройдуть майбутні вихідні. Поки різких змін погоди на перші дні грудня за розрахунками, які є на сьогодні, не очікуємо. Досить плавно повинні перейти із подібної погоди, як зараз у листопаді в грудень. Тобто це ті розрахунки і оцінки фахівців, які є на сьогодні.

Чи розпочалась вже метеорологічна зима в Україні?

Ні, метеорологічна зима в нас ще не почалася, тому очікуємо хіба що календарну. Наприклад, аналізуючи вчорашній день, то у західних та північних областях і на Вінниччині середньодобова температура вже була в межах 0 - +3 тепла, що загалом близько до норми.

А ось решта вся територія, то від +7 до +13 градусів тепла - це середньодобова температура. В Криму навіть +17, що на 9 - 12 градусів вище за норму.

Поки що це досить тепла погода і впродовж тижня таких сильних коливань по температурі не очікуємо. Як для цієї пори року, це досить тепло, навіть у більшості областей вище норми.

Про персону: Наталія Птуха Наталія Птуха – випускниця кафедри метеорології та кліматології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З 2012 року працює синоптиком в Українському гідрометеорологічному центрі ДСНС України (УкрГМЦ). У 2021 виступила ініціатором створення прес-офісу даної державної установи, наразі начальниця відділу взаємодії із ЗМІ УкрГМЦ. Співпрацює зі столичними та національними каналами телебачення, радіостанціями та інформаційними джерелами.

