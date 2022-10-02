ФСБ була категорично проти, але Путін наполіг на обміні захисників Маріуполя на Медведчука - WP

ФСБ була проти рішення Путіна, оскільки розуміла реакцію громадськості - ЗМІ / Колаж УНІАН, СБУ

Керівник країни-агресорки Росії Володимир Путін наполіг на тому, щоб полонені захисники Маріуполя були обмінені на його кума Віктора Медведчука. Російська ФСБ була різко проти через реакцію російської громадськості. Але Путін силовиків не послухав. Для України обмін став перемогою, а в РФ таке рішення засудили.

Журналісти американської газети Washington Post пишуть, що саме глава РФ наполіг на тому, щоб полонених героїв Азовсталі обміняли на Медведчука. Путін не послухав силовиків, які йому говорили, що обмін викличе негативну реакцію у його прихильників в суспільстві.

"Показово, що Путін віддав перевагу обміну свого дармоїда і однієї з довірених осіб в Україні Медведчука, на героїв Маріуполя. В Україні дуже багато раділи, що повернули додому доблесних воїнів, а в Москві дуже багато хто з огидою побачив, що для Путіна дійсно важливо", - повідомило журналістам одне з джерел.

У матеріалі з посиланням на бесіду з українськими чиновниками сказано, що обмін серйозно турбував ФСБ РФ.

"ФСБ була категорично проти. Вони усвідомлювали наслідки того, як ситуація виглядатиме для громадськості", - зазначило одне з джерел.

У підсумку Зеленський назвав повернення українських героїв перемогою України, а в Росії рішення Путіна було піддано різкому осуду.

"Посередником, що обмінювався повідомленнями між Москвою і Києвом, був російський олігарх Роман Абрамович, який перебуває під санкціями Європейського Союзу за його тісні зв'язки з Путіним. Абрамович протягом декількох місяців курсував між Ер-Ріядом і Москвою, щоб домовитися про обмін, обговорюючи питання з директором ФСБ Олександром Бортніковим і главою адміністрації Зеленського Андрієм Єрмаком. Абрамович інформував українських чиновників про погляди Кремля, навіть незважаючи на те, що деякі з перших помічників Зеленського сумнівалися, що Путін в кінцевому підсумку схвалить намічену угоду, стверджують знайомі з цим питанням", - підкреслили в WP.

Повернення захисників Маріуполя в Україну

Офіційні Київ та Москва 21 вересня провели обмін полоненими. З російського полону вдалося звільнити 215 українських військових. Серед них 5 командирів з Азовсталі – Денис Прокопенко, Святослав Паламар ("Калина"), Сергій Волинський ("Волинь"), Денис Шлег та Олег Хоменко. Обмін був у Чернігівській області.

Україна повернула додому 215 українських військових, у тому числі понад 100 бійців Азов.

До Росії повернулися 55 осіб. За словами президента Зеленського, у Москву відправили підозрюваного у скоєнні державної зради кума Путіна Віктора Медведчука. Тільки за одного Медведчука Україна змогла повернути додому 200 осіб.

Дивіться відео ТСН - як поверталися додому звільнені захисники України

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