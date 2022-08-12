Путін може запропонувати мирні переговори в листопаді, їх хід визначить одна битва – британський експерт

Путін може запропонувати мирні переговори в листопаді/ Reuters

Російський диктатор Володимир Путін може запропонувати Україні провести мирні переговори у листопаді 2022 року. Визначальною для позицій обох сторін на цих перемовинах стане боротьба за Херсон. Якщо Путіну не вдасться змінити хід битви за це місто, то у нього не буде шансів отримати угоду на своїх умовах.

Битва за Херсон найімовірніше закінчиться упродовж наступних кількох місяців. Путін восени ще спробує "нагнути" Європу з енергетичного питання, а після цієї спроби він може запропонувати мирну угоду. Таку думку висловив британський економіст, експерт з питань України Тімоті Еш у блозі для "НВ".

За його словами, цього разу перевага буде на стороні України, і вона вирішуватиме, чи погоджуватися на поганий мир (як це було з Мінськом-1 або Мінськом-2), чи продовжувати боротьбу проти Росії на полі бою.

"У мене таке відчуття, що цього разу навколо України набагато більше єдності та рішучості боротися, поки не буде повернено набагато більше території – південь, Запоріжжя і порти Херсонської області – ключові. Це те, що може забезпечити Україні зміцнення миру", – зазначає Еш.

Експерт нагадав, що раніше Україна та РФ підписували мирні угоди після того, як Україна зазнала поразки в Іловайському та Дебальцевському котлах. Тоді російський диктатор Путін мав перевагу у перемовинах.

Якщо Путін не зможе змінити хід битви за Херсон, то все буде по-іншому, й перевага буде на боці України.

Еш наголосив, що зараз через підтримку країн НАТО загальна військова динаміка на боці України.

"Питання тут у тому, чи погрожуватимуть відмовитися від цієї підтримки деякі члени НАТО, якщо Україна не ухвалить мирну угоду, запропоновану Путіним. НАТО цілком може розділитися з цього питання – американці з британцями разом із країнами Східної Європи підтримають Україну у проведенні жорсткої лінії, тоді як французи і німці педалюватимуть мирну угоду знову", – зазначив британський експерт.

Від додав, що для того, щоб Україна мала перевагу на переговорах з РФ, Захід повинен і далі тиснути на Росію санкціями і в той же час продовжувати надавати Україні військову та фінансову підтримку, збільшивши її.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов розповів про плани Кремля. Росія хоче зробити "сіру зону" не тільки в Запорізькій області ядерним шантажем на ЗАЕС, але і по всій Україні. У них є проект, який називається "Острів Росія". Його мета дуже проста – Росія омивається або водою, або країнами-васалами, зазначив Данілов.

Раніше повідомлялося, що канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про готовність постачати Україні сучасну бойову техніку і назвав війну Росії проти нашої держави найбільшим викликом з усіх, які хвилюють німецький уряд.

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