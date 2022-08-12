Шольц заявив про готовність постачати Україні сучасну німецьку бойову техніку

Олаф Шольц заявив, що відповідальність за війну в Україні несе Путін / Фото Reuters

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про готовність постачати Україні сучасну бойову техніку і назвав війну Росії проти нашої держави найбільшим викликом з усіх, які хвилюють німецький уряд.

Про це Шольц сказав на пресконференції в Берліні 11 серпня, передає BR24.

Канцлер Німеччини запевнив українську владу в тому, що офіційний Берлін і надалі надаватиме допомогу в боротьбі з російськими загарбниками.

За словами Шольца, Німеччина порушила власну традицію не поставляти озброєння в зону бойових дій, і Україна отримала сучасну німецьку бойову техніку, зокрема і важку.

"Ми продовжимо робити це (поставляти Україні озброєння, - ред.) в найближчому майбутньому", – запевнив Шольц.

Політик ще раз сказав, що вважає війну в Україні "великим жахом", за яку "несе відповідальність президент Росії".

При цьому Шольц не відповів на запитання, чи доведеться диктатору Володимиру Путіну особисто відповідати за злочини проти українського народу.

Як повідомляв Главред, раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав події в Україні "війною Путіна" і виступив проти заборони росіянам в'їжджати в цивілізовані країни ЄС. На думку канцлера, каральні заходи проти росіян лише послаблять санкції проти людей з центру ухвалення рішень в Москві.

Глави Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба у відповідь Шольцу заявив, що війна в Україні - "це війна Росії, а не лише Путіна".

"Не Путін, а справжні російські солдати приходять з Росії, щоб вбивати, катувати і знищувати. Росіяни в основному підтримують війну, радіють ракетним ударам по українських містах і вбивствам українців. Нехай тоді російські туристи насолоджуються Росією", - зазначив Кулеба.

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