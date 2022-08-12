Проект "Острів Росія": Данілов розповів про план Кремля щодо України

Олексій Данілов / скрнішот

Росія хоче зробити "сіру зону" не тільки в Запорізькій області ядерним шантажем на ЗАЕС, але і по всій Україні.

Секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі національного телемарафону розповів про плани Кремля.

"У них є проект, який називається "Острів Росія". Його мета дуже проста - Росія омивається або водою, або країнами-васалами. Ніяких інших сценаріїв вони розглядати не збираються. Єдиний виняток-Китай, з яким вони хочуть дружити", – підкреслив Данилов.

Секретар РНБО підкреслив, що колонізацію росіяни виробляють вже дуже давно. Данілов переконаний, що втілити мету цього проекту російським окупантам ніколи не вдасться, адже в їхніх планах відсутній опір.

Крім того, за словами секретаря РНБО, росіяни втратили наступальний потенціал, так що ситуація на полі бою вже зараз починає кардинально змінюватися.

Нагадаємо, Олексій Данілов завив, що Росія максимально включається у війну проти України. Окупантам доводиться перекидати свою військову техніку і боєприпаси навіть з Далекого Сходу, Уралу та інших російських територій. У Москві вважають, що вони, мовляв, не можуть програти війну.

Раніше керівник Служби зовнішньої розвідки України в 2005-2010 роках Микола Маломуж заявив, що президент РФ Володимир Путін має намір продовжувати війну в Україні. У його планах - посилення військового потенціалу, нова хвиля мобілізації, повне захоплення Луганської та Донецької областей, а також півдня України.

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