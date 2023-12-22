Росія масовано атакувала південь України: у ЗСУ розповіли про влучання

На Одещині пріоритетом загарбників традиційна була припортова інфраструктура.

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Росія атакувала Миколаївщину / колаж: Главред, фото: ДСНС, pexels

Керівниця пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк розповіла, що вночі 22 грудня росіяни також атакували безпілотниками "Shahed" південь України.

Гуменюк в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявила, що вночі захисники неба збили 17 "Шахедів" в південних областях. Зокрема, чотири БпЛА було ліквідовано у Херсонській області, а три - в Одеській.

"Основна маса бойової роботи припала на Миколаївську область. Там було знищено 10 дронів. Намагалися поцілити саме по об'єктах, які пов'язані, зокрема, з зерновим коридором. Уламками збитого дрона пошкоджено одне зерносховище", - розповіла Гуменюк. відео дня

На Одещині пріоритетом загарбників традиційна була припортова інфраструктура. Там спалахнула пожежа. Її оперативно ліквідували співробітники, залучати рятувальників не довелося. Люди не постраждали.

Атака РФ по Україні

Нагадаємо, що РФ випустила по Україні 7400 ракет, знищити вдалося лише 1600. Російські окупанти від початку повномасштабного вторгнення атакують Україну різними ракетами та безпілотниками, зазначив Юрій Ігнат.

22 грудня РФ атакувала дронами Київ. У кількох районах столиці уламки впали на житлові будинки. Виникла пожежа, є постраждалі. У ДСНС розповіли про наслідки ворожої атаки на столицю.

Ігнат висловився про удари українських безпілотників по РФ. Використання "шахедів" власного виробництва стало одним із стратегічних кроків в українській оборонні. За словами Ігната, важливо збільшувати виробництво власних дронів.

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