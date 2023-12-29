У Харкові після ударів РФ 22 роки: є поранені, загинула людина - мер Терехов

Окупанти Росії з 5 до 8 ранку 29 грудня влаштували ракетний обстріл Харкова, зафіксовані удари по школі, лікарні та житлових будинках, сказав Ігор Терехов.

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У Харкові війська РФ обстріляли об'єкти цивільної інфраструктури та підприємство - Терехов / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, соцмережі

Російські окупаційні війська у п'ятницю вранці, 29 грудня, завдали ракетних ударів по Харкову. Було три хвилі ракетних ударів, в результаті яких зафіксовано 22 прильоти. Загарбники обстріляли цивільні об'єкти. За попередніми даними, поранено 8 осіб, 1 людина загинула. Про це заявив харківський градоначальник Ігор Терехов.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що у Харкові після удару загарбників зафіксовано більше двох десятків прильотів по об'єктах цивільної інфраструктури та підприємству. Рятувальники розбирають завали.

"На даний момент 22 обстріли, "прильоти" по різних районах Харкова. На жаль, постраждала поліклініка, школа, житлові будинки, відділення "Нової пошти" і виробниче підприємство", - сказав Терехов. відео дня

Загинув чоловік, постраждали 8 осіб - ОВА

Керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у своєму Telegram-каналі розповів, що на даний момент відомо про 8 постраждалих. Їм надають медичну допомогу. Загинув чоловік.

Влада уточнює відомості.

"Станом на даний момент в результаті ударів окупантів по Харкову одна людина загинула, чоловік близько 35 років. Вісім людей отримали поранення, медики надають допомогу на місці. Зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури міста: медичний заклад, склади, цивільні підприємства. Дані уточнюються", - сказав Синєгубов.

Три хвилі обстрілу Харкова

Війська РФ вранці, 29 грудня, обстріляли Харків. Перші вибухи (близько 8-10) жителі почули о 5 ранку.

"Попередньо Харків обстрілювали двома видами ракет - С-300 і Х-22. На даний момент відомо про щонайменше 8 прильотах по місту. Попередньо по Київському та Холодногірському районах, але інформація уточнюється. Є деякі проблеми з подачею електрики для транспорту, але наші фахівці вже працюють над відновленням електропостачання. Поки що задіяли тролейбуси на автономному ходу", - повідомляв в Telegram Терехов.

Друга хвиля була близько 7 ранку, третя - о 7: 55.

Метро в Харкові продовжує свою роботу.

Масштабна ракета атака на Україну

Вранці, 29 грудня, окупанти Росії масштабно атакували ракетами Україну. По всій країні було оголошено повітряну тривогу. Вибухи лунали у Харкові, Києві, Дніпрі та інших містах.

Також вибухи прогриміли у Львові, Сумській та Хмельницькій областях. В результаті ворожої атаки є поранені. Окупанти влучили по житлових будинках.

У Дніпрі протягом години гриміли вибухи, у соціальних мережах писали, що через атаки окупантів загорівся торговельний центр. Крім того, є інформація щодо потрапляння російськими окупантами в пологовий будинок.

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