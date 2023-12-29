У Дніпрі протягом години гриміли вибухи: горить торговий центр - ЗМІ

Офіційної інформації поки немає. Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак закликав дотримуватися інформаційної тиші щодо ситуації у Дніпрі.

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РФ завдала ракетного удару по Дніпру / Колаж: Главред, фото: ДСНС, t.me/alarmukraine

Під час масованої ракетної атаки вранці 29 грудня в Дніпрі прогриміла серія вибухів. Голосно було впродовж години.

Як повідомляє Суспільне, у Дніпрі горить один з торгових центрів. Судячи з кадрів, які публікуються в Мережі, є постраждалі.

Офіційної інформації поки немає.

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Раніше голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак закликав дотримуватися інформаційної тиші щодо ситуації у Дніпрі.

"Офіційна інформація про вибухи - після відбою повітряної тривоги", - написав він у Telegram.

Оновлено. Мер Дніпра Борис Філатов повідомив про постраждалих і загиблих.

"Всі місцеві служби повністю готові та працюють разом із ДСНС під керівництвом ВЦА. Вибачте, але подробиць не буде, тому що, як ви знаєте, у випадках обстрілів, я ніколи і нічого не коментую до заяв керівника області Сергія Лисака. Зберігаємо спокій та інформаційну гігієну", - написав він у Facebook.

Як повідомляв Главред, у Києві також гриміли потужні вибухи. Працювали сили ППО. Зафіксовано падіння уламків у Подільському та Святошинському районах столиці. Попередньо, є загоряння житлового багатоповерхового будинку. Відомо про п'ятьох постраждалих.

Нагадаємо, вранці 29 грудня вся Україна "почервоніла" через ракетну атаку російських окупантів. Вибухи прогриміли в Харкові та Дніпрі, а також в інших містах. У Повітряних силах попереджали про загрозу балістики.

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