'До Києва долітатимуть': РФ готує новий масований удар дронами — ЗСУ

БПЛА можуть летіти за інерцією якийсь час навіть після ураження, пояснив Юрій Ігнат.

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Юрій Ігнат розповів про боротьбу з дронами-камікадзе РФ / Колаж: Главред, фото: УНІАН , ua.depositphotos.com

Речник Командування Повітряних сил Юрій Ігнат розповів про боротьбу з ударами дронов-камікадзе РФ по Україні.

Як пояснив він в ефірі інформаційного марафону, навіть коли сили ППО уражають російські безпілотники, вони все одно іноді завдають шкоди і нагадав про недавнє влучання БПЛА в житловий будинок у Києві.

"Якби він влучив повністю в цей будинок, то там не було б поверху просто, а не вибиті шибки в квартирі і пожежа. Вони (БпЛА — Ред.) до Львова долітають, до Києва долітають і долітатимуть. Київ - це величезне місто і вони шукають маршрути. Вони летять по дорогах, можуть по річці летіти. Не завжди вдається перехопити їх на підступах до столиці", — зазначив український офіцер.

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За його словами, БПЛА можуть летіти за інерцією якийсь час навіть після ураження певними видами озброєння.

"Якщо "Гепард", що б'є по тому дрону, або зенітки влучають або ракета, то там шансів у нього вже немає, він розривається і падає вниз просто шматочками. А якщо його збивають на півдні вогневі групи тим, що є, то він летить, і добре, якщо бойова частина не активується, тоді ще ураження мало буде. Але якщо бойова частина активується під час падіння, буде яма, воронка або такі небажані наслідки", — резюмував Ігнат.

Хто такий Юрій Ігнат Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, речник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022). Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року - окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика". Станом на 2017 рік — начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія". Нині — начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України.

Удари РФ по Україні

Раніше повідомлялося, що 22 грудня РФ атакувала дронами Київ. У кількох районах столиці уламки впали на житлові будинки. Виникла пожежа, є постраждалі. У ДСНС розповіли про наслідки ворожої атаки на столицю.

Нагадаємо, що РФ випустила по Україні 7400 ракет, знищити вдалося лише 1600. Російські окупанти з початку повномасштабного вторгнення атакують Україну різними ракетами та безпілотниками, зазначив Юрій Гнат.

Як відомо, раніше Юрій Ігнат висловився про удари українських безпілотників по РФ. Використання" шахедів " власного виробництва стало одним із стратегічних кроків в українській оборонці. За словами Гната, важливо збільшувати виробництво власних дронів.

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