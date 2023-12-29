УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

У Києві - потужні вибухи: перші подробиці

Анна Ярославська
29 грудня 2023, 07:40оновлено 29 грудня, 08:12
Мер столиці Віталій Кличко повідомив про роботу сил ППО в місті. У кількох районах впали уламки збитих ракет.
Ракетний удар, рятувальник ДержНС
РФ б'є ракетами по Україні / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ДСНС

Вранці 29 грудня в Україні оголошена масштабна повітряна тривога - країна-агресор атакує ракетами. Вибухи прогриміли у низці міст, зокрема і в столиці.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про роботу сил ППО в місті.

"Вибухи в Києві. Працює ППО. Залишайтеся в укриттях", - написав він у Telegram.

відео дня

Раніше начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко попередив про загрозу удару крилатих ракет по Києву.

"Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги", - написав він у Telegram.

Оновлено. У Святошинському районі столиці, за попередніми даними, впали уламки збитої ракети.

"З'ясовується інформація про можливі руйнування. Перебувайте в укриттях", - повідомив Попко.

Кличко додав, що у Подільському районі палає складське приміщення. Всі служби - на місці.

"Зафіксовано падіння уламків також в Подільському та Святошинському районах столиці. Попередньо, є загоряння житлового багатоповерхового будинку. Інформація уточнюється", - повідомили у КМВА.

Новина доповнюється...

Ракетний удар по Україні

Як повідомляв Главред, вранці 29 грудня вся Україна "почервоніла" через ракетну атаку російських окупантів. Вибухи прогриміли в Харкові та Дніпрі, а також в інших містах.

У Повітряних силах попереджали про загрозу балістики.

У ніч на 29 грудня російські окупанти також атакували Україну дронами та ракетами. У низці областей була оголошена повітряна тривога. У Львові, Харкові, Черкасах та інших містах прогриміли вибухи.

Мер Львова Андрій Садовий повідомив про два влучання у місті.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що місто обстрілювали двома видами ракет – С-300 і Х-22. Відомо про щонайменше 8 "прильотів".

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
новини України Вибух у Києві вибух ракетний удар
Реклама

Головне за день

Гроші потрібні вже в січні: Кабмін звернувся до Заходу за допомогою - Bloomberg

Гроші потрібні вже в січні: Кабмін звернувся до Заходу за допомогою - Bloomberg

08:20 Політика
У Києві - потужні вибухи: перші подробиці

У Києві - потужні вибухи: перші подробиці

07:40 Україна
Вся Україна "червона": РФ б'є ракетами, у Харкові та Дніпрі - вибухи

Вся Україна "червона": РФ б'є ракетами, у Харкові та Дніпрі - вибухи

07:15 Україна
Всі головні новини

Популярне

Жовта смуга не з'явиться ніколи: що для цього потрібно покласти в бачок 19383

Жовта смуга не з'явиться ніколи: що для цього потрібно покласти в бачок

Головоломка для тих, у кого блискучий зір: треба за 15 секунд знайти ялинку 10811

Головоломка для тих, у кого блискучий зір: треба за 15 секунд знайти ялинку

Путін оголосить про закінчення війни, коли захопить дві області - Жданов про наступ на Харків 8537

Путін оголосить про закінчення війни, коли захопить дві області - Жданов про наступ на Харків

Китайський гороскоп на завтра 29 грудня: Собакам пора щось міняти, Кози - не мовчіть 4673

Китайський гороскоп на завтра 29 грудня: Собакам пора щось міняти, Кози - не мовчіть

Останні новини

08:20

Гроші потрібні вже в січні: Кабмін звернувся до Заходу за допомогою - Bloomberg

08:10

Для чого росіяни вкидають тези про "заморозку"?Погляд

07:40

У Києві - потужні вибухи: перші подробиці

07:15

Вся Україна "червона": РФ б'є ракетами, у Харкові та Дніпрі - вибухи

06:49

Ракетний удар по Україні: у Львові - два "прильоти", у Харкові - вісім влучень

Прогноз Жданова про війну в 2024-у: кривавий березень, новий спонсор України і "чорний лебідь" у РФПрогноз Жданова про війну в 2024-у: кривавий березень, новий спонсор України і «чорний лебідь» у РФ
06:10

Референдум про вступ в ЄС буде в УкраїніПогляд

05:55

"Вирішувати проблему треба не так": Жданов - про зменшення загрози заморозки війни

05:30

Як вивести пляму від іржі з одягу: дуже простий, але робочий спосіб

05:05

Гній і сало: у Кіркорова медичні проблеми після операції на сідницях - ЗМІ

Реклама
04:22

Чому важливо їсти яблука щодня: 7 причин, про які ви не знали

03:40

Кейт Міддлтон точно не пробачить: принц Вільям розповів про найгіршу витівку

03:10

Форма вашого кулака розкриє приховані деталі особистості

02:42

Бюджетно, швидко і до блиску: чим відмити скло духовки

02:10

Загроза захоплення Одеси і Миколаєва: РФ націлилася на нові території – Жданов

01:39

Курс гривні до долара впаде: скільки коштуватиме валюта на початку 2024-го

00:19

Росія запустила "Шахеди" по Україні: в Одесі спалахнула багатоповерхівка

28 грудня, четвер
23:59

Все-таки збільшує: Надя Дорофєєва показала б'юті-трюк для губВідео

23:53

Мар'їнка на волосинці, ми тільки добудовуємо другу лінію оборони - екс-командир "Айдару"

23:32

Під час удару по "Новочеркаську" в порту було судно з краденим українським зерном - ЗМІ

23:17

"Противник хоче нас знищити": полковник ЗСУ назвав наслідки капітуляції України

Реклама
22:59

15-річна красуня-донька Кошового з'явилася в незвичайному дорослому образі

22:50

З сімейного фото Дональда Трампа пропала Меланія

22:32

Джей Ло посвітила ідеальними формами на пляжі

22:26

Як впоратися з похміллям: три народних суперспособа від доктора

22:21

"У Кремлі хитке становище": що може призвести до виведення військ РФ з України - Жданов

21:56

Орбан блокуватиме допомогу Україні, але у ЄС є план "Б" - Bloomberg

21:52

Впоралися за 35 секунд: росіяни в шоці від ударів ЗСУ під Синьківкою

21:27

Як позбутися від набряку на обличчі: дівчина показала ідеальний трюк

21:27

Ситуація катастрофічна, ЗСУ можуть втратити плацдарм на лівобережжі - Жданов

21:15

Послуги сервісних центрів МВС стануть дорожчими: що зміниться з 1 січня

20:53

Медведєв визнав, що "переговори" з Україною не зупинять Росію захоплювати нові міста

20:31

Прикордонники розповіли, скільки ухильників намагалося втекти з України у 2023-му

20:23

Дотримав слова: Потап повернувся в Україну і показав найріднішу людину

20:04

Нацполіція посилить контроль у новорічну ніч: які покарання отримають порушники

19:34

Єрмак проанонсував зустріч Зеленського та Орбана

19:32

Сильна милота: Кацуріна показала, як Дантес читає її синові вечірню казку

19:18

Місячний календар 29 грудня 2023: Місяць попереджає про небезпеку для одного важливого органу

19:11

"Не вистачає ресурсу": чи може втрата Мар'їнки призвести до нового наступу РФ

19:10

Кремль "палає" через скандал в російському шоубізнесіПогляд

18:53

Топ-генерал армії Нідерландів закликав країну готуватися до війни з Росією

Реклама
18:51

Де в Україні бушуватиме негода: пориви вітру будуть 30 м/с

18:47

Починають прозрівати: Жданов знайшов несподіваний плюс у ситуації з допомогою Україні

18:41

Найкраща дружина за знаком зодіаку: астролог розповів, хто вона

18:34

"Відчинила двері, отримала удар в обличчя": до Могилевської увірвалися злодії

18:30

До свого Дня народження транспортна компанія SAT перевезла безкоштовно 210 тонн гуманітарного вантажу новости компании

18:29

Шкільні роки чудові: Камінська згадала, як була брюнеткою і з іншим ім'ямВідео

18:21

Чи звільнять ЗСУ всі території у 2024 році: два сценарії полковника

18:11

"Фронт горить": військовий експерт Олег Жданов оцінив ситуацію на передовій

18:09

Головоломка для тих, у кого блискучий зір: треба за 15 секунд знайти ялинку

18:01

Путін оголосить про закінчення війни, коли захопить дві області - Жданов про наступ на Харків

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Мода та краса
Мода 2023Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиЗакускиСалати
Лайфхаки
Кімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняПрання
Персони
Володимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський
Гороскоп
Гороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп таро
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти