У Києві - потужні вибухи: перші подробиці

Мер столиці Віталій Кличко повідомив про роботу сил ППО в місті. У кількох районах впали уламки збитих ракет.

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РФ б'є ракетами по Україні / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ДСНС

Вранці 29 грудня в Україні оголошена масштабна повітряна тривога - країна-агресор атакує ракетами. Вибухи прогриміли у низці міст, зокрема і в столиці.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про роботу сил ППО в місті.

"Вибухи в Києві. Працює ППО. Залишайтеся в укриттях", - написав він у Telegram.

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Раніше начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко попередив про загрозу удару крилатих ракет по Києву.

"Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги", - написав він у Telegram.

Оновлено. У Святошинському районі столиці, за попередніми даними, впали уламки збитої ракети.

"З'ясовується інформація про можливі руйнування. Перебувайте в укриттях", - повідомив Попко.

Кличко додав, що у Подільському районі палає складське приміщення. Всі служби - на місці.

"Зафіксовано падіння уламків також в Подільському та Святошинському районах столиці. Попередньо, є загоряння житлового багатоповерхового будинку. Інформація уточнюється", - повідомили у КМВА.

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Ракетний удар по Україні

Як повідомляв Главред, вранці 29 грудня вся Україна "почервоніла" через ракетну атаку російських окупантів. Вибухи прогриміли в Харкові та Дніпрі, а також в інших містах.

У Повітряних силах попереджали про загрозу балістики.

У ніч на 29 грудня російські окупанти також атакували Україну дронами та ракетами. У низці областей була оголошена повітряна тривога. У Львові, Харкові, Черкасах та інших містах прогриміли вибухи.

Мер Львова Андрій Садовий повідомив про два влучання у місті.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що місто обстрілювали двома видами ракет – С-300 і Х-22. Відомо про щонайменше 8 "прильотів".

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