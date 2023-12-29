У Києві - потужні вибухи: перші подробиці

Вранці 29 грудня в Україні оголошена масштабна повітряна тривога - країна-агресор атакує ракетами. Вибухи прогриміли у низці міст, зокрема і в столиці.
Мер Києва Віталій Кличко повідомив про роботу сил ППО в місті.
"Вибухи в Києві. Працює ППО. Залишайтеся в укриттях", - написав він у Telegram.
Раніше начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко попередив про загрозу удару крилатих ракет по Києву.
"Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги", - написав він у Telegram.
Оновлено. У Святошинському районі столиці, за попередніми даними, впали уламки збитої ракети.
"З'ясовується інформація про можливі руйнування. Перебувайте в укриттях", - повідомив Попко.
Кличко додав, що у Подільському районі палає складське приміщення. Всі служби - на місці.
"Зафіксовано падіння уламків також в Подільському та Святошинському районах столиці. Попередньо, є загоряння житлового багатоповерхового будинку. Інформація уточнюється", - повідомили у КМВА.
Новина доповнюється...
Ракетний удар по Україні
Як повідомляв Главред, вранці 29 грудня вся Україна "почервоніла" через ракетну атаку російських окупантів. Вибухи прогриміли в Харкові та Дніпрі, а також в інших містах.
У Повітряних силах попереджали про загрозу балістики.
У ніч на 29 грудня російські окупанти також атакували Україну дронами та ракетами. У низці областей була оголошена повітряна тривога. У Львові, Харкові, Черкасах та інших містах прогриміли вибухи.
Мер Львова Андрій Садовий повідомив про два влучання у місті.
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що місто обстрілювали двома видами ракет – С-300 і Х-22. Відомо про щонайменше 8 "прильотів".
Інші новини:
- Метою був об'єкт критичної інфраструктури: нові деталі ракетного удару по Києву
- Ракетний удар по Києву: Зеленський розповів про нову "потужну домовленість"
- "Сакральна дата": експерт назвав небезпечні дні, коли РФ готує ракетні удари по Україні