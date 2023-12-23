Палають газові мережі та лікарня: росіяни масовано вдарили по Херсону

Російські окупанти ввечері у суботу, 23 грудня, нанесли масований удар по Херсону. Внаслідок атаки у місті виникло кілька пожеж.
Зокрема, палають газові мережі. Також під ворожим ударом опинилася лікарня. Про це повідомили у Telegram голова міської військової адміністрації Роман Мрочко і голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Мрочко повідомив, що близько 18:00 російські загарбники завдали по Херсону масованого удару.
"Потужні вибухи пролунали у кількох районах міста. Після цього виникло кілька пожеж. Ворог традиційно бив по житлових кварталах", – йдеться у повідомленні.
Також голова міської військової адміністрації опублікував відео, на якому видно наслідки ворожої атаки.
Дивіться відео наслідків удару окупантів по Херсону:
Після цього голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що окупанти вдарили по критичній інфраструктурі Херсона.
"Стався порив на газових мережах. Виникла пожежа. Також під вогнем опинився і один з медичних закладів", – зазначив він.
Прокудін також оприлюднив відео, на якому видно наслідки атаки окупантів.
Дивіться відео наслідків удару окупантів по Херсону:
Удари ракетами і дронами по Україні
Нагадаємо, у п’ятницю, 22 грудня, країна-агресорка Росія масовано атакувала південь України. На Одещині пріоритетом загарбників традиційна була припортова інфраструктура.
Також раніше повідомлялося, що росіяни 9 разів атакували ТЕС. Директор ДТЕК Дмитро Сахарук розповів, що за останній місяць російські загарбники 9 разів атакували прифронтову теплоелектростанцію компанії ДТЕК.
Нагадаємо, у суботу, 23 грудня, у двох містах України прогриміли потужні вибухи, РФ била ракетами. Перед цим Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку в Кіровоградській, Миколаївській та Херсонській областях. Через пару хвилин повітряна тривога також була оголошена в Дніпропетровській області.
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