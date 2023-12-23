Палають газові мережі та лікарня: росіяни масовано вдарили по Херсону

Через ворожу атаку стався порив на газових мережах і спалахнула серйозна пожежа. Також під ударом окупантів опинилася лікарня.

https://glavred.net/ukraine/goryat-gazovye-seti-i-bolnica-rossiyane-massirovanno-udarili-po-hersonu-10527527.html Посилання скопійоване

РФ масовано вдарила по Херсону – горять газові мережі/ колаж: Главред, фото: скрін

Російські окупанти ввечері у суботу, 23 грудня, нанесли масований удар по Херсону. Внаслідок атаки у місті виникло кілька пожеж.

Зокрема, палають газові мережі. Також під ворожим ударом опинилася лікарня. Про це повідомили у Telegram голова міської військової адміністрації Роман Мрочко і голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Мрочко повідомив, що близько 18:00 російські загарбники завдали по Херсону масованого удару.

відео дня

"Потужні вибухи пролунали у кількох районах міста. Після цього виникло кілька пожеж. Ворог традиційно бив по житлових кварталах", – йдеться у повідомленні.

Також голова міської військової адміністрації опублікував відео, на якому видно наслідки ворожої атаки.

Наслідки удару окупантів по Херсону/ скрін

Дивіться відео наслідків удару окупантів по Херсону:

Після цього голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що окупанти вдарили по критичній інфраструктурі Херсона.

"Стався порив на газових мережах. Виникла пожежа. Також під вогнем опинився і один з медичних закладів", – зазначив він.

Прокудін також оприлюднив відео, на якому видно наслідки атаки окупантів.

Після атаки в Херсоні горять газові мережі/ скрін

Дивіться відео наслідків удару окупантів по Херсону:

Удари ракетами і дронами по Україні

Нагадаємо, у п’ятницю, 22 грудня, країна-агресорка Росія масовано атакувала південь України. На Одещині пріоритетом загарбників традиційна була припортова інфраструктура.

Також раніше повідомлялося, що росіяни 9 разів атакували ТЕС. Директор ДТЕК Дмитро Сахарук розповів, що за останній місяць російські загарбники 9 разів атакували прифронтову теплоелектростанцію компанії ДТЕК.

Нагадаємо, у суботу, 23 грудня, у двох містах України прогриміли потужні вибухи, РФ била ракетами. Перед цим Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку в Кіровоградській, Миколаївській та Херсонській областях. Через пару хвилин повітряна тривога також була оголошена в Дніпропетровській області.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.