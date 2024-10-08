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Проривних рішень не буде: чого чекати Україні від перемоги Гарріс на виборах у США

Анна Ярославська
8 жовтня 2024, 05:49
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Трамп у разі свого обрання на посаду президента навряд чи зможе виконати обіцянку вирішити долю війни в Україні.
Адрей Золотарев, Камала Харрис, Дональд Трамп,
Андрій Золотарьов сказав, чого чекати від перемоги Камали Гарріс або Дональда Трампа на виборах / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Ключові рішення щодо війни в Україні, ймовірно, ухвалюватиме нова адміністрація США у 2025 році. Про це в інтерв'ю Главреду сказав політолог, директор аналітичного центру Третій сектор Андрій Золотарьов і спрогнозував, чого можна чекати Києву від кандидатів у президенти - Камали Гарріс і Дональда Трампа.

На думку експерта, кандидат у президенти від Республіканської партії Дональд Трамп у разі свого обрання на посаду президента навряд чи зможе виконати обіцянку вирішити долю війни в Україні ще до вступу на посаду.

"Подібні заяви - риторика, яка схожа на мисливські розповіді, на які багата будь-яка виборча кампанія", - вважає Золотарьов.

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Також важко очікувати і проривних ідей від представниці Демократичної партії Камали Гарріс, якщо вона стане президентом.

"Судячи з усього, Гарріс щодо України дотримуватиметься тієї ж політики, що й Джо Байден. Допомагати їй будуть представники команд Обами і Клінтона. І тоді ми побачимо типовий для Демократичної партії політичний курс. Причому вже з меншими обсягами фінансування і надання військової допомоги", - сказав він.

"Курс очевидний: прожарювання російського ведмедя на повільному вогні. Володимир Путін неспроста прямо заявив, що для Росії краще обрання Гарріс, ніж Трампа. Політика Гарріс зрозуміла для Кремля, а ось курс Трампа - завдання з багатьма невідомими", - додав Золотарьов.

Політолог нагадав, що 2016 року після перемоги Трампа на президентських виборах в офісі ЛДПР відкривали шампанське, а в Санкт-Петербурзі його навіть "прийняли в козаки".

"Але Трамп не тільки не виправдав очікувань Росії, а й надав Україні летальну зброю, тим самим порушивши негласне збройове ембарго, яке працювало ще з часів Обами", - сказав експерт.

Золотарьов вважає, що Трамп здатний зробити сюрпризи, чого і побоюються в Кремлі.

"Очевидно, що Кремль, найімовірніше, відкине його пропозицію щодо завершення війни, і тоді Трамп може зробити ставку на посилення військової допомоги Україні. Утім, треба дочекатися підсумків виборів. Зараз дуже важко передбачити, який результат буде в листопаді. Навіть серед американських експертів ніхто точно не може сказати, хто вийде переможцем", - резюмував він.

Хто такий Андрій Золотарьов

Андрі́й Володи́мирович Золотарьо́в (нар. 15 травня 1965, Дніпропетровськ) — український політолог, керівник центру "Третій сектор". Політконсультант Олександра Рябченка (1994), Володимира Литвина (1994), Юлії Тимошенко (1996-97), повідомляє Вікіпедія.

Зустріч Трампа і Зеленського та позиція республіканця щодо України

27 вересня в Нью-Йорку відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського та кандидата в президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа.

Зустріч Трампа і Зеленського пройшла у нью-йоркському хмарочосі Trump Tower.

Спочатку кандидат у президенти від Республіканської партії Дональд Трамп заявляв, що він "імовірно" зустрінеться із Зеленським. Пізніше у штабі експрезидента США заявили, що зустріч Трампа і Зеленського навіть не планувалася.

Під час мітингу в Пенсільванії Трамп зробив заяву про Зеленського, назвавши його "найкращим продавцем в історії", бо нібито після кожного візиту до США той повертається "з 60 мільярдами доларів".

Проривних рішень не буде: чого чекати Україні від перемоги Гарріс на виборах у США
Позиції Трампа і Гарріс щодо України / Інфографіка: Главред

Після зустрічі із Зеленським Трамп заявив, що для завершення війни необхідно укласти справедливу угоду в належний час. На запитання про те, якою має бути така угода, він відповів, що поки що зарано про це говорити, але він і Зеленський мають свої ідеї.

Видання Politico писало, що кандидат у президенти Сполучених Штатів Дональд Трамп розпочав кампанію з критики президента України Володимира Зеленського, чим показав, що не має наміру допомагати Україні відбитися від російських агресорів.

"Мирний план" Дональда Трампа

У передвиборчому штабі Трампа називають політика "єдиною людиною", яка може закінчити війну РФ проти України, і зазначають, що вона б не почалася, якби він був президентом.

Тим часом два ключові радники експрезидента США Дональда Трампа представили йому план припинення війни Росії в Україні, якщо він переможе на президентських виборах.

"Ми говоримо українцям: "Ви повинні сісти за стіл переговорів, і якщо ви не сядете за стіл переговорів, підтримка з боку Сполучених Штатів припиниться. А Путіну ви говорите: "Він повинен сісти за стіл переговорів, а якщо ви не сядете за стіл, то ми дамо українцям усе необхідне, щоб убити вас на полі бою", - сказав один з авторів мирного плану.

Під час дебатів із чинним главою Білого дому Джо Байденом 27 червня Трамп укотре пообіцяв "закінчити війну в Україні" ще до свого "обрання на посаду президента". Він заявив, що зробив би, щоб "Зеленський і Путін знайшли спільну мову".

Водночас Трамп зізнався, що "пропозиції", висунуті кремлівським диктатором Володимиром Путіним нібито як умови для припинення війни Росії проти України, є "неприйнятними".

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