Проривних рішень не буде: чого чекати Україні від перемоги Гарріс на виборах у США

Трамп у разі свого обрання на посаду президента навряд чи зможе виконати обіцянку вирішити долю війни в Україні.

https://glavred.net/ukraine/proryvnyh-resheniy-ne-budet-chego-zhdat-ukraine-ot-pobedy-harris-na-vyborah-v-ssha-10603091.html Посилання скопійоване

Андрій Золотарьов сказав, чого чекати від перемоги Камали Гарріс або Дональда Трампа на виборах / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Ключові рішення щодо війни в Україні, ймовірно, ухвалюватиме нова адміністрація США у 2025 році. Про це в інтерв'ю Главреду сказав політолог, директор аналітичного центру Третій сектор Андрій Золотарьов і спрогнозував, чого можна чекати Києву від кандидатів у президенти - Камали Гарріс і Дональда Трампа.

На думку експерта, кандидат у президенти від Республіканської партії Дональд Трамп у разі свого обрання на посаду президента навряд чи зможе виконати обіцянку вирішити долю війни в Україні ще до вступу на посаду.

"Подібні заяви - риторика, яка схожа на мисливські розповіді, на які багата будь-яка виборча кампанія", - вважає Золотарьов.

відео дня

Також важко очікувати і проривних ідей від представниці Демократичної партії Камали Гарріс, якщо вона стане президентом.

"Судячи з усього, Гарріс щодо України дотримуватиметься тієї ж політики, що й Джо Байден. Допомагати їй будуть представники команд Обами і Клінтона. І тоді ми побачимо типовий для Демократичної партії політичний курс. Причому вже з меншими обсягами фінансування і надання військової допомоги", - сказав він.

"Курс очевидний: прожарювання російського ведмедя на повільному вогні. Володимир Путін неспроста прямо заявив, що для Росії краще обрання Гарріс, ніж Трампа. Політика Гарріс зрозуміла для Кремля, а ось курс Трампа - завдання з багатьма невідомими", - додав Золотарьов.

Політолог нагадав, що 2016 року після перемоги Трампа на президентських виборах в офісі ЛДПР відкривали шампанське, а в Санкт-Петербурзі його навіть "прийняли в козаки".

"Але Трамп не тільки не виправдав очікувань Росії, а й надав Україні летальну зброю, тим самим порушивши негласне збройове ембарго, яке працювало ще з часів Обами", - сказав експерт.

Золотарьов вважає, що Трамп здатний зробити сюрпризи, чого і побоюються в Кремлі.

"Очевидно, що Кремль, найімовірніше, відкине його пропозицію щодо завершення війни, і тоді Трамп може зробити ставку на посилення військової допомоги Україні. Утім, треба дочекатися підсумків виборів. Зараз дуже важко передбачити, який результат буде в листопаді. Навіть серед американських експертів ніхто точно не може сказати, хто вийде переможцем", - резюмував він.

Хто такий Андрій Золотарьов Андрі́й Володи́мирович Золотарьо́в (нар. 15 травня 1965, Дніпропетровськ) — український політолог, керівник центру "Третій сектор". Політконсультант Олександра Рябченка (1994), Володимира Литвина (1994), Юлії Тимошенко (1996-97), повідомляє Вікіпедія.

Зустріч Трампа і Зеленського та позиція республіканця щодо України

27 вересня в Нью-Йорку відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського та кандидата в президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа.

Зустріч Трампа і Зеленського пройшла у нью-йоркському хмарочосі Trump Tower.

Спочатку кандидат у президенти від Республіканської партії Дональд Трамп заявляв, що він "імовірно" зустрінеться із Зеленським. Пізніше у штабі експрезидента США заявили, що зустріч Трампа і Зеленського навіть не планувалася.

Під час мітингу в Пенсільванії Трамп зробив заяву про Зеленського, назвавши його "найкращим продавцем в історії", бо нібито після кожного візиту до США той повертається "з 60 мільярдами доларів".

Позиції Трампа і Гарріс щодо України / Інфографіка: Главред

Після зустрічі із Зеленським Трамп заявив, що для завершення війни необхідно укласти справедливу угоду в належний час. На запитання про те, якою має бути така угода, він відповів, що поки що зарано про це говорити, але він і Зеленський мають свої ідеї.

Видання Politico писало, що кандидат у президенти Сполучених Штатів Дональд Трамп розпочав кампанію з критики президента України Володимира Зеленського, чим показав, що не має наміру допомагати Україні відбитися від російських агресорів.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред