Є важливі результати: Трамп провів переговори із Зеленським - про що домовились

Президент України Володимир Зеленський провів переговори із кандидатом в президенти США Дональдом Трампом.

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Трамп зробив ряд важливих заяв щодо війни в Україні / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп після зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським заявив, що для завершення війни Росії проти України необхідно досягти справедливої угоди, яка буде укладена в належний час. Про це повідомляє FoxNews.

"Я багато чого навчився, але, гадаю, я не змінився з тієї точки зору, що ми (Трамп і Зеленський - ред.) обидва хочемо, щоб усе закінчилося, і ми обидва хочемо, щоб було укладено справедливу угоду, і вона має бути справедливою. І я думаю, що це станеться в потрібний час... Президент (Зеленський - ред.) хоче, щоб усе закінчилося, і він (Путін - ред.) хоче, щоб усе закінчилося якомога швидше. Він (Путін - ред.) хоче, щоб відбулася справедлива угода", - сказав Трамп журналістам.

На запитання про те, як виглядатиме "чесна" угода, яка могла б зупинити війну між Росією та Україною, екс-президент США Дональд Трамп відповів, що "поки що рано про це говорити".

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"У мене є свої ідеї, і у президента точно є свої ідеї. Це має бути справедливо", – додав Трамп в ефірі Fox News.

Водночас президент Володимир Зеленський підкреслив, що саме російський президент Володимир Путін розпочав війну і продовжує агресію на українській землі, вбиваючи українців. Тому союзники України повинні чинити тиск саме на Путіна, щоб змусити його припинити цю війну.

"Я думаю, що проблема в тому, що Путін убив стільки людей, і, звичайно, ми повинні зробити все, щоб тиснути на нього, щоб він припинив цю війну. Він на нашій території — це найголовніше для розуміння — він на нашій території", – сказав Зеленський.

Коли Трамп говорив про те, якими гарними були українські міста до війни, і якими зруйнованими вони є зараз, Зеленський сказав: "Ви, між іншим, маєте приїхати до нас".

"Я це зроблю", – відповів Трамп.

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, екс-президент США і кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп заявив, що його метою є досягнення миру у війні в Україні та припинення "цього жаху". Цю заяву він зробив 27 вересня перед початком переговорів з президентом України Володимиром Зеленським у відповідь на критику з боку віцепрезидента Камали Гарріс, яка назвала його підхід "пропозицією капітуляції".

27 вересня президент Зеленський зустрівся з Трампом у Trump Tower у Нью-Йорку.

Під час брифінгу Трамп висловив подяку Зеленському, а Зеленський в свою чергу підкреслив необхідність обговорити український мирний план.

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