Є важливі результати: Трамп провів переговори із Зеленським - про що домовились

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп після зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським заявив, що для завершення війни Росії проти України необхідно досягти справедливої угоди, яка буде укладена в належний час. Про це повідомляє FoxNews.
"Я багато чого навчився, але, гадаю, я не змінився з тієї точки зору, що ми (Трамп і Зеленський - ред.) обидва хочемо, щоб усе закінчилося, і ми обидва хочемо, щоб було укладено справедливу угоду, і вона має бути справедливою. І я думаю, що це станеться в потрібний час... Президент (Зеленський - ред.) хоче, щоб усе закінчилося, і він (Путін - ред.) хоче, щоб усе закінчилося якомога швидше. Він (Путін - ред.) хоче, щоб відбулася справедлива угода", - сказав Трамп журналістам.
На запитання про те, як виглядатиме "чесна" угода, яка могла б зупинити війну між Росією та Україною, екс-президент США Дональд Трамп відповів, що "поки що рано про це говорити".
"У мене є свої ідеї, і у президента точно є свої ідеї. Це має бути справедливо", – додав Трамп в ефірі Fox News.
Водночас президент Володимир Зеленський підкреслив, що саме російський президент Володимир Путін розпочав війну і продовжує агресію на українській землі, вбиваючи українців. Тому союзники України повинні чинити тиск саме на Путіна, щоб змусити його припинити цю війну.
"Я думаю, що проблема в тому, що Путін убив стільки людей, і, звичайно, ми повинні зробити все, щоб тиснути на нього, щоб він припинив цю війну. Він на нашій території — це найголовніше для розуміння — він на нашій території", – сказав Зеленський.
Коли Трамп говорив про те, якими гарними були українські міста до війни, і якими зруйнованими вони є зараз, Зеленський сказав: "Ви, між іншим, маєте приїхати до нас".
"Я це зроблю", – відповів Трамп.
"Мирний план" Дональда Трампа
У передвиборчому штабі Трампа називають політика "єдиною людиною", яка може закінчити війну РФ проти України, і зазначають, що вона б не почалася, якби він був президентом.
Тим часом два ключові радники експрезидента США Дональда Трампа представили йому план припинення війни Росії в Україні, якщо він переможе на президентських виборах.
"Ми говоримо українцям: "Ви повинні сісти за стіл переговорів, і якщо ви не сядете за стіл переговорів, підтримка з боку Сполучених Штатів припиниться. А Путіну ви говорите: "Він повинен сісти за стіл переговорів, а якщо ви не сядете за стіл, то ми дамо українцям усе необхідне, щоб убити вас на полі бою", - сказав один з авторів мирного плану.
Під час дебатів із чинним главою Білого дому Джо Байденом 27 червня Трамп укотре пообіцяв "закінчити війну в Україні" ще до свого "обрання на посаду президента". Він заявив, що зробив би, щоб "Зеленський і Путін знайшли спільну мову".
Водночас Трамп зізнався, що "пропозиції", висунуті кремлівським диктатором Володимиром Путіним нібито як умови для припинення війни Росії проти України, є "неприйнятними".
Переговори Зеленського і Трампа - останні новини за темою
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, екс-президент США і кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп заявив, що його метою є досягнення миру у війні в Україні та припинення "цього жаху". Цю заяву він зробив 27 вересня перед початком переговорів з президентом України Володимиром Зеленським у відповідь на критику з боку віцепрезидента Камали Гарріс, яка назвала його підхід "пропозицією капітуляції".
27 вересня президент Зеленський зустрівся з Трампом у Trump Tower у Нью-Йорку.
Під час брифінгу Трамп висловив подяку Зеленському, а Зеленський в свою чергу підкреслив необхідність обговорити український мирний план.
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