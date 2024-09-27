Трамп показав, що не підтримає Україну та Зеленського у війні з Путіним - Politico

Кандидат у президенти Сполучених Штатів Дональд Трамп почав кампанію з критикою президента України Володимира Зеленського, чим показав, що не має наміру допомагати Україні відбитися від російських агресорів.
Як пише видання Politico, під час виступу перед прихильниками в Північній Кароліні Трамп прямо заявив, що Україна має "поступитися територіями", щоб "заспокоїти Москву й уникнути конфлікту". При цьому він дорікнув саме президенту України в тому, що той не хоче йти на поступки.
"Ми продовжуємо давати мільярди доларів людині, яка відмовляється укладати угоду, Зеленському", - сказав Трамп.
Журналісти нагадують, що Трамп раніше неодноразово говорив, що якби він був президентом, то Росія не вдерлася б в Україну, а також обіцяв дуже швидко закінчити війну, якщо його знову оберуть у Білий дім.
Тепер Трамп заявляє, що він скоротить допомогу Україні в разі переобрання. Також він запевнив, що не надішле американські війська "вмирати" в Україну.
Скандальні заяви Трампа про війну в Україні
Американський політик, 45-й президент США неодноразово заявляв, що зможе "закінчити війну в Україні за 24 години", якщо його знову переоберуть на посаду глави Білого дому. Також він стверджував, що врешті-решт російському диктатору Володимиру Путіну вдасться захопити Україну. Згідно зі ще однією його заявою, Україні, можливо, доведеться віддати частину території Росії, щоб зупинити війну.
Про самого російського диктатора Володимира Путіна Трамп говорив компліментарно. Зокрема, коментуючи зустріч Путіна і лідера Китаю Сі Цзіньпіна, що відбулася 20 березня 2023 року, Трамп назвав господаря Кремля "дуже розумною людиною".
"Якщо ви бачили днями президента Сі, розумного, найкращого у своїй грі, президента Путіна, розумну, дуже розумну людину, яка стоїть там і говорить про світовий порядок на наступні 100 років", - заявив політик.
За словами Трампа, у нього "чудові стосунки" з диктатором Путіним, що нібито і допоможе йому закінчити війну.
Зустріч Трампа і Зеленського
У п'ятницю, 27 вересня, у Нью-Йорку відбудеться зустріч президента України Володимира Зеленського та кандидата в президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа.
Зустріч Трампа і Зеленського планується о 16:45 за Києвом у нью-йоркському хмарочосі Trump Tower.
Спочатку кандидат у президенти від Республіканської партії Дональд Трамп заявляв, що він "імовірно" зустрінеться із Зеленським. Пізніше у штабі експрезидента США заявили, що зустріч Трампа і Зеленського навіть не планувалася.
Під час мітингу в Пенсільванії Трамп зробив безсторонню заяву про Зеленського, назвавши його "найкращим продавцем в історії", бо нібито після кожного візиту до США той повертається "з 60 мільярдами доларів".
"Я бачу, що Зеленський тут. Я думаю, що Зеленський - найбільший продавець в історії: щоразу, коли він приїжджає в країну, він їде з 60 мільярдами доларів", - сказав "республіканець".
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