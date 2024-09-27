Трамп показав, що не підтримає Україну та Зеленського у війні з Путіним - Politico

Трамп заявив, що скоротить допомогу Україні в разі переобрання на посаду президента, і запевнив, що не надішле американські війська "вмирати" в Україну.

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Трамп показав, що не допоможе Україні відбитися від РФ / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ОП

Кандидат у президенти Сполучених Штатів Дональд Трамп почав кампанію з критикою президента України Володимира Зеленського, чим показав, що не має наміру допомагати Україні відбитися від російських агресорів.

Як пише видання Politico, під час виступу перед прихильниками в Північній Кароліні Трамп прямо заявив, що Україна має "поступитися територіями", щоб "заспокоїти Москву й уникнути конфлікту". При цьому він дорікнув саме президенту України в тому, що той не хоче йти на поступки.

"Ми продовжуємо давати мільярди доларів людині, яка відмовляється укладати угоду, Зеленському", - сказав Трамп.

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Журналісти нагадують, що Трамп раніше неодноразово говорив, що якби він був президентом, то Росія не вдерлася б в Україну, а також обіцяв дуже швидко закінчити війну, якщо його знову оберуть у Білий дім.

Тепер Трамп заявляє, що він скоротить допомогу Україні в разі переобрання. Також він запевнив, що не надішле американські війська "вмирати" в Україну.

Зустріч Трампа і Зеленського

У п'ятницю, 27 вересня, у Нью-Йорку відбудеться зустріч президента України Володимира Зеленського та кандидата в президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа.

Зустріч Трампа і Зеленського планується о 16:45 за Києвом у нью-йоркському хмарочосі Trump Tower.

Спочатку кандидат у президенти від Республіканської партії Дональд Трамп заявляв, що він "імовірно" зустрінеться із Зеленським. Пізніше у штабі експрезидента США заявили, що зустріч Трампа і Зеленського навіть не планувалася.

Під час мітингу в Пенсільванії Трамп зробив безсторонню заяву про Зеленського, назвавши його "найкращим продавцем в історії", бо нібито після кожного візиту до США той повертається "з 60 мільярдами доларів".

"Я бачу, що Зеленський тут. Я думаю, що Зеленський - найбільший продавець в історії: щоразу, коли він приїжджає в країну, він їде з 60 мільярдами доларів", - сказав "республіканець".

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