Байден може просунути заявку України на членство в НАТО, однак є нюанс - FT

Деякі з країн Альянсу пропонують західнонімецьку модель членства в НАТО для України.

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Навіть отримання Україною запрошення не буде вагомим, потрібне політичне ріщення / Колаж: Главред, фото: President Joe Biden, УНІАН

Нинішній президент США Джо Байден може до кінця свого терміну на посаді погодитися підвищити статус заявки України на членство у НАТО. Про це повідомляє Financial Times з посиланням на одного із західних чиновників, що поінформований про переговори з українським президентом Зеленським.

За його словами, "є попередні ознаки", що Байден погодиться підвищити статус заявки України на вступ до НАТО, однак, що саме це означає, він не пояснює.

Видання додає, що серед 32 країн-членів НАТО мало хто переконаний, що Україна може вступити до Альянсу без повного припинення вогню та чітко визначених на карті кордонів, в межах яких буде поширюватися положення про взаємодопомогу.

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Однак голова вашингтонського офісу Європейської ради з міжнародних відносин Джеремі Шапіро повідомив, що серед представників НАТО є ті, хто розглядає можливість вступу частини України до Альянсу.

"Західнонімецька модель набирає обертів, особливо в Білому домі, який був найбільш скептично налаштований щодо членства в НАТО", - заявив він.

Але навіть така модель вступу України вимагає від США розгортання значних сил, на що не погодиться будь-яка адміністрація в Штатах.

Видання також зазначало, нібито новий міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час зустрічей із західними колегами під час своєї першої поїздки до США у приватних розмовах обговорював потенційні компромісні рішення, зокрема щодо можливості переговорів про територію в обмін на безпеку. Однак в українському МЗС це заперечили.

Вступ країн до НАТО / Інфографіка: Главред

Що відомо про Financial Times? Financial Times - британська щоденна газета, що виходить у друкованому і цифровому вигляді та присвячена поточним подіям бізнесу та економіки. Редакція базується в Лондоні, Англія, і належить японській холдинговій компанії Nikkei, головні редакційні офіси якої розташовані в Британії, Сполучених Штатах і континентальній Європі. Газета приділяє значну увагу діловій журналістиці та економічному аналізу, а не загальним подіям, викликаючи як критику, так і анонси, пише Вікіпедія.

Вступ України в НАТО - що відомо

Нагадаємо, що у вересні 2022 року Україна подала заявку на вступ країни до НАТО. Відтоді розпочалась дипломатична робота та обговорення такої можливості у перспективі. Вже в 2024 році вступ України в НАТО включили до плану перемоги. Цей крок, на думку Зеленського, необхідно зробити для забезпечення справедливого й тривалого миру.

Не усі члени Альянсу підтримують наміри України вступити в НАТО. Нещодавно про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, наголосивши, що його країна розглядатиме питання щодо вступу України до НАТО без поспіху.

Раніше також генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомляв, що союзники Організації Північноатлантичного договору вирішуватимуть питання про те, чи можливо, чи ні запросити Україну до НАТО в ситуації, коли навіть частина її території буде окупована росіянами.

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