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Байден стурбований діями Трампа, якщо йому "не сподобається" результат виборів у США

Руслана Заклінська
5 жовтня 2024, 18:43
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Президент США Джо Байден стурбований тим, що майбутні президентські вибори можуть не пройти мирно.
Байден стурбований діями Трампа, якщо йому 'не сподобається' результат виборів у США
Байден не впевнений, що вибори пройдуть мирно / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, facebook.com/DonaldTrump

Президент США Джо Байден занепокоєний щодо можливих наслідків майбутніх президентських виборів. Риторика кантидата у президенти Дональда Трампа, на його думку, може призвести до "небезпечного результату". Про це пише The Washington Post.

Виступаючи на брифінгу в Білому домі, Байден підкреслив свою впевненість у тому, що вибори будуть вільними та чесними. Водночас він не зміг гарантувати, що вибори у США пройдуть мирно.

"Я впевнений, що вони будуть вільними й чесними. Я не знаю, чи будуть вони мирними. Те, що сказав Трамп, і те, що він сказав минулого разу, коли йому не сподобався результат виборів, було дуже небезпечним", - сказав Байден.

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Президент США також звернув увагу на те, що кандидат у віцепрезиденти від Трампа, сенатор Джей Ді Венс, відмовився визнавати поразку колишнього президента на виборах 2020 року.

Вибори президента США 2024

Чергові вибори президента США заплановані на 5 листопада 2024 року.

15 листопада минулого року 45-й президент Штатів Дональд Трамп зробив заяву, в якій оголосив про початок своєї передвиборчої кампанії.

25 квітня 2023 року президент Байден оголосив про те, що висуне свою кандидатуру на вибори 2024 року, щоб переобратися на другий термін.

У грудні 2023 року Верховний суд штату Колорадо ухвалив рішення про те, що експрезидент Дональд Трамп не має конституційного права балотуватися в президенти США 2024 року.

Пізніше штат Мен заборонив Трампу балотуватися в президенти.

Позови проти Трампа ґрунтувався на пункті 14 поправки Конституції США. Вона була ратифікована після громадянської війни і свідчить, що американські чиновники, які "беруть участь" у повстанні або заколоті, не можуть обіймати свої посади в майбутньому.

У березні 2024 року Дональду Трампу офіційно дозволили брати участь у президентських виборах. Таке рішення ухвалив Верховний суд США.

Президентські вибори в США - головне

Президентські вибори у США заплановані на 5 листопада 2024 року. Головними суперниками у цьогорічній президентській гонці виступають колишній президент Дональд Трамп, який представляє Республіканську партію, та чинна віцепрезидентка Камала Гарріс від Демократичної партії.

Байден стурбований діями Трампа, якщо йому 'не сподобається' результат виборів у США
Президентські вибори в США / Інфографіка: Главред

19 липня Дональд Трамп офіційно оголосив про свою участь у виборах, зазначивши, що його пріоритетами будуть економіка та національна безпека. У ролі свого віцепрезидента він обрав сенатора Джея Ді Венса, який саботував допомогу Україні.

Водночас, 27 червня відбулися дебати між Трампом і чинним президентом Джозефом Байденом. Ці дебати закінчилися для демократів невдало, оскільки Байден відмовився від участі у президентських перегонах.

Після цього Камала Гарріс оголосила про свій намір балотуватися на пост президента та отримала підтримку необхідної кількості демократів 2 серпня.

6 серпня Гарріс оголосила, що її кандидатом у віцепрезиденти стане губернатор Міннесоти Тім Волз, який зарекомендував себе як прогресивний лідер.

11 вересня в США відбулися дебати між Трампом та Гарріс, на яких обговорювалися важливі питання, зокрема ситуація в Україні. Камала Гарріс чітко підтвердила підтримку України, натомість Трамп двічі ухилився від прямої відповіді на запитання про війну, зазначивши, що американські інтереси вимагають швидкого завершення конфлікту.

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Дональд Трамп Джо Байден вибори у США президентські вибори в США
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