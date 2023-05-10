"Триватиме ще 2-3 роки": британський генерал приголомшив прогнозом про закінчення війни в Україні

Генерал переконаний, що український контрнаступ почнеться скоро і буде ефективним.

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Війна в Україні може закінчитися через 2-3 роки / Колаж: Главред, фото: 35 ОБрМП імені Михайла Остроградського, 14 ОМБр Романа Великого

Війна в Україні може закінчитися ще не скоро. Не можна виключати, що війна закінчитися лише через 2-3 роки і лише після цього країни сядуть за стіл переговорів. Про це заявив колишній командувач Об'єднаними силами Великобританії генерал у відставці Річард Берронс, повідомляє SkyNews.

Він переконаний, що саме такий сценарій буде розвиватися в тому випадку, якщо війна в Україні не закінчитися в цьому році. При цьому генерал вважає, що український контрнаступ не завершить війну.

За його оцінками, 30-60 тисячам українських військових потрібно вибити з країни 300 тисяч російських окупантів. При цьому він відзначає наявність бажання в українських захисників звільняти свої землі, а у Заходу - допомагати в цьому фінансовою і військовою допомогою.

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Генерал каже, що заходу доведеться дати Україні сучасні винищувачі, так як з часом війна може зайти в глухий кут. Також він побоюється, що у РФ знову може з'явитися можливість наносити ракетні удари, бо в України "закінчуються боєприпаси до ППО".

Водночас Берронс переконаний, що український контрнаступ почнеться ж скоро і буде ефективним.

Контрнаступ ВСУ

Раніше повідомлялося, що для початку контрнаступу підрозділи Збройних сил України чекають сприятливих погодних умов. Про це розповіли танкісти з 10-ї гірничо-штурмової бригади ЗСУ, які б'ють російських окупантів на північному фланзі Бахмутського напрямку.

Прем'єрміністр Денис Шмигаль заявив, що Україна ретельно готує ЗСУ до проведення успішної контрнаступальної операції. Армія негайно перейде в наступ після завершення підготовки і ухвалення відповідного рішення військовим і політичним командуванням.

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі заявив, що очікує на успішний контрнаступ Збройних сил України, до якого наша країна наразі інтенсивно готується. Водночас Клеверлі зауважив, що варто залишатися реалістами і не завищувати сподівання щодо результатів, адже це не "голлівудський фільм".

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