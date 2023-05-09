"Ми почнемо контрнаступ негайно": Шмигаль заявив, що ЗСУ готуються до успішної операції

Сили оборони України ретельно готуються до контрнаступальної військової операції, сказав глава уряду Денис Шмигаль в інтерв'ю британським журналістам.

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Окупанти Росії мають побачити успішний контрнаступ армії України - Шмигаль / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, 35 ОБрМП

Україна ретельно готує ЗСУ до проведення успішної контрнаступальної операції. Армія негайно перейде в наступ після завершення підготовки і ухвалення відповідного рішення військовим і політичним командуванням. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

В інтерв'ю Sky News він розповів про те, що Київ продовжує готувати війська до переходу в контрнаступ. Сили оборони почнуть наступати, коли для цього буде "відповідний час", щоб "продемонструвати успіх".

За словами глави уряду, контрнаступ розпочнеться відразу ж після того як влада ухвалить відповідне рішення.

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"Ми почнемо ... (контрнаступ ЗСУ) коли буде відповідний час, коли воно буде повністю готове ... ми почнемо контрнаступ негайно, коли наше військове і політичне керівництво ухвалить рішення", - зазначив Шмигаль.

За його словами, Україна працює над тим, щоб контрнаступальна операція ЗСУ була успішною.

"Ми готуємося дуже ретельно, тому що це дуже важлива операція, і ми розуміємо, що ми повинні продемонструвати успіх у цій операції нашому суспільству, нашим партнерам, всьому світу і нашому ворогові", - підкреслив Денис Шмигаль.

Контрнаступ ЗСУ

Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що Збройні сили України проведуть контрнаступальну військову операцію з метою звільнення всіх своїх територій. За словами Зеленського, успіх українських військ залежить від військової підтримки Заходу.

Заступник міністра оборони Володимир Гаврилов сказав, що контрнаступ армії України призведе до паніки агресора Росії. На його думку, вже в поточному або наступному місяці можна буде побачити події, які призведуть до краху російської окупаційної армії або економіки РФ.

Військовий експерт, голова Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко заявив, що окупанти РФ намагатимуться відбити контрнаступ ЗСУ. На думку експерта, ворог вирішив зробити ставку на класичні дії в обороні. Однак Україна і країни Заходу бачать дії росіян і розуміють їхню тактику.

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