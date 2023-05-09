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"Ми повинні бути реалістами": у МЗС Британії закликали не завищувати сподівання щодо контрнаступу ЗСУ

Аліна Дембіцька
9 травня 2023, 21:20 оновлено 9 травня, 21:20
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Британський міністр заявив, що він та керівництво Великої Британії сподіваються на успішний контрнаступ українських захисників, проте закликав бути реалістами.
Джеймс Клеверли, ВСУ
У МЗС Британії закликали не завищувати сподівання щодо контрнаступу ЗСУ / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua, 128 окрема гірничо-штурмова Закарпатська бригада

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі заявив, що очікує на успішний контрнаступ Збройних сил України, до якого наша країна наразі інтенсивно готується. Водночас Клеверлі зауважив, що варто залишатися реалістами і не завищувати сподівання щодо результатів, адже це не "голлівудський фільм". Про це високопоставлений дипломат Великої Британії заявив під час дискусії в аналітичному центрі Atlantic Council.

Голова МЗС Британії порівняв очікування від контрнаступу України з фільмом із трьома актами, в якому за обороною українцями Києва настає підтримка міжнародної спільноти, після чого відбувається контрнаступ, і далі настає "прекрасний кінець".

"Звичайно, в реальному світі це не працює. Як і те, що українці перевершили очікування протягом усього цього конфлікту, і вони готувалися. Вони тренували свої війська, вони вчилися під час цього конфлікту. І вони показали, що є дуже, дуже ефективними захисниками своєї країни. Але ми повинні визнати, що простого, швидкого і рішучого прориву може і не бути", - заявив Клеверлі.

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Британський міністр заявив, що він та керівництво Великої Британії сподіваються на успішний контрнаступ українських захисників, проте закликав бути реалістами.

"Ми повинні бути реалістами. Це реальний світ. Це не голлівудське кіно", - додав глава МЗС Британії.

Крім того, Клеверлі зазначив, що на тлі контрнаступу Сил оборони України російський диктатор Володимир Путін буде продовжувати ескалацію і світ має готуватися до цього.

Контрнаступ Збройних сил України

Нещодавно глава Об'єднаного комітету начальників штабів генерал США Марк Міллі заявив, що завдяки допомозі західних країн Сили оборони України готові і до наступальних дій, і до оборони.

"Вони (ЗСУ, - ред.) можуть як вести наступ, так і тримати оборону. Їм належить виконати значну роботу з планування, координації тощо, якщо вони будуть проводити наступальну операцію, але до наступу і оборони вони готові", - сказав Міллі.

Як пише Politico з посиланням на двох європейських чиновників, Київ приховує від союзників деталі майбутнього контрнаступу Збройних сил України, щоби запобігти витоку секретної інформації, яка може зашкодити наступальній операції. При цьому Київ тримає в секреті ці дані й від українських політиків.

За словами координатора зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джона Кірбі, Сполучені Штати Америки передали Україні майже всю військову допомогу, про яку просила українська влада. Зокрема, йдеться про озброєння, яке потрібне для початку українського контрнаступу. У той же час Кірбі анонсував черговий пакет військової допомоги для українських військових від США.

Дивіться відео про те, чому дії ЗСУ у Бахмуті треба сприймати як контрнаступ:

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