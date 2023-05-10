Остаточного плану контрнаступу ще немає: Данілов сказав, як буде ухвалюватися кінцевий варіант

На Заході немає людей, які точно знають усі плани України щодо контрнаступу, зазначив секретар РНБО.

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Остаточного плану контрнаступу ще немає, заявив Данілов/ колаж: Главред, фото: УНІАН, 14 ОМБр Романа Великого

Військове керівництво України станом не цей час ще не затвердило остаточний план контрнаступу українських військових.

Є кілька варіантів того, як може відбуватися наступ, вони зараз у роботі. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в ефірі телемарафону.

За словами Данілова, рішення про те, як саме захисники України звільнятимуть окуповані території, прийматиметься з урахуванням того, якою буде ситуація на фронті.

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"Я не використовую термін контрнаступ. Це – військові дії. У кабінеті Верховного головнокомандувача ЗСУ, президента нашої країни, будуть ухвалюватися остаточні рішення відносно термінів та напрямків. І коли хтось починає про щось говорити навіть з поважних інституцій на Заході, повірте, на сьогодні людей, які знають точно всі наші плани, не існує", – сказав Данілов.

Також він додав, що Україна вдячна партнерам за надання військової допомоги, проте усі б хотіли, щоб ця допомога надавалася активніше.

Контрнаступ ЗСУ

Раніше повідомлялося, що для початку контрнаступу підрозділи Збройних сил України чекають сприятливих погодних умов. Про це розповіли танкісти з 10-ї гірничо-штурмової бригади ЗСУ, які б'ють російських окупантів на північному фланзі Бахмутського напрямку.

Прем'єрміністр Денис Шмигаль заявив, що Україна ретельно готує ЗСУ до проведення успішної контрнаступальної операції. Армія негайно перейде в наступ після завершення підготовки і ухвалення відповідного рішення військовим і політичним командуванням.

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі заявив, що очікує на успішний контрнаступ Збройних сил України, до якого наша країна наразі інтенсивно готується. Водночас Клеверлі зауважив, що варто залишатися реалістами і не завищувати сподівання щодо результатів, адже це не "голлівудський фільм".

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