Війна в Україні може закінчитися компромісом, остаточного врегулювання не буде – Качинський

Якщо остаточного врегулювання не буде, то пізніше можуть виникнути нові небезпеки.

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Качинський спрогнозував сценарій закінчення війни/ 1 ОБрСпН імені Івана Богуна, УНІАН

Війна в Україні може завершитися певним компромісом, а не остаточним врегулюванням.

Такий сценарій розвитку подій може обернутися тим, що у подальшому є ризик виникнення нових небезпек. Про це заявив голова керівної партії Польщі "Право і справедливість" Ярослав Качинський, повідомляє PAP.

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"Сьогодні ми не знаємо, чим може закінчитися війна в Україні. Є ознаки того, що вона може закінчитися певним компромісом, а не остаточним врегулюванням. І це, на жаль, означатиме, що незабаром можуть з'явитися нові небезпеки. Ми не хочемо такого рішення", – зазначив Качинський.

Він наголосив, що Польща повністю підтримує вимоги українців звільнити усі свої території від російської окупаційної армії.

Крім цього, Качинський закликав розбудовувати і зміцнювати польську армію. Він наголосив, що війна в Україні показала, що армія повинна бути "адекватно чисельною і водночас адекватно озброєною".

Війна в Україні

Раніше у Міністерстві оборони США заявили, що танки М1 Abrams планують передати Збройним силам України до кінця 2023 року. Речник Пентагону генерал Патрік Райдер розповів, що незабаром США планують доставити до Німеччини танки Abrams для навчання українських військових. Вони будуть дещо відрізнятися від основних, які призначені для використання безпосередньо на фронті.

Речниця Об’єднаного координаційного центру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк розповіла, що українські військові зачищають передову смугу лівого берега Дніпра. Проте поки що йдеться про контрбатарейну боротьбу. У той же час в ЗСУ не підтверджують, що українські воїни уже на лівому березі Херсонщини.

Також раніше повідомлялося, що в Офісі президента України призначили бригадам майбутнього контрнаступу відповідальних "кураторів" з числа топ-чиновників і депутатів, які повинні допомогти їм "закрити" всі потреби.

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