ЗСУ підуть вперед: українські військові розповіли про підготовку контрнаступу

За словами українських бійців, вони чекають, поки підсохне земля, і готуються до контрнаступу.

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Бійці ЗСУ розповіли про підготовку контрнаступу / колаж фото Українська Добровольча армія, 59 ОМПБр Якова Гандзюка

Для початку контрнаступу підрозділи Збройних сил України чекають сприятливих погодних умов.

Про це розповіли танкісти з 10-ї гірничо-штурмової бригади ЗСУ, які б'ють російських окупантів на північному фланзі Бахмутського напрямку.

За словами українських бійців, вони чекають, поки підсохне земля, і готуються до контрнаступу: в перервах між боями вони налаштовують системи танків так, щоб, коли настане час, все працювало безвідмовно.

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У матеріалі наголошується, що поки на донбаських дорогах бруд: там в'язне навіть велика гусенична бронетехніка. Виїжджати на бойові позиції в нинішніх умовах українським танкістам непросто, але вони запевняють, що все одно намагаються виконувати свої завдання.

Один з українських танкістів Микола каже, що, коли чує про контрнаступ, у нього просто мурашки біжать по шкірі. І, за його словами, їх танк готовий зустрітися віч-на-віч, в лобову з російськими танкістами.

"Ми ще не перетиналися з ними, але я готовий. Готовий, бо подивишся, як вони поводяться з нашими полоненими! Ось нещодавно розсекретили перехоплення СБУ, де чоловік зізнається, що відрізає голови нашим хлопцям. Коли таке чуєш, акумулюється така злість! Дуже хотілося б зустрітися з їх танкістами, не важливо, танкісти там або піхота. Їх потрібно гнати звідси!", - додав боєць ЗСУ.

Підготовка контрнаступу ЗСУ

Нагадаємо, раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив про те, що ЗСУ підуть у контрнаступ на новій техніці.

Міністр оборони пояснив, що екіпажі повинні бути підготовлені для взаємодії у складі цілого підрозділу, наприклад танкового батальйону: "Тому що у них завдання – виконання завдання, спланованого українським Генеральним штабом".

Нагадаємо, заступник голови Королівського інституту об'єднаних служб (RUSI) Малкольм Чалмерс заявив про те, що війна в Україні навряд чи закінчиться скоро і може тривати в 2024 році.

Він упевнений в необхідності підтримки Заходом контрнаступу України для того, щоб українські захисники були добре підготовлені до ведення довгої війни в наступному році.

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