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Путін боїться контрнаступ ЗСУ: на параді жодного слова не було про Запоріжжя та Херсон - експерт

Ангеліна Підвисоцька
9 мая 2023, 21:25 обновлено 9 мая, 21:30
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Путін сам не розуміє, як можуть розвинутися події на окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей.
Володимир Путін, Вадим Дпенісенко
Путін на параді не згадав про Запоріжжя та Херсон через контрнаступ ЗСУ / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот з відео

Російський диктатор Володимир Путін 9 травня виступив на параді в Москві. При цьому в його промові не було ні слова про окуповані території Запорізької та Херсонської областей, звідки вже тікають окупанти. Судячи з усього, Путін боїться українського контрнаступу. Про це в інтерв'ю Главреду розповів виконавчий диктор Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко.

Експерт переконаний, що цей момент у промові диктатора є дуже важливим і показовим.

"Він свідомо уникнув фрази про Запоріжжя та Херсон. Очевидно, є певний страх перед майбутнім наступом українських військ, і те, що не було озвучено ніяких цілей і завдань "СВО", відсутність згадки в цьому випадку теж варто розглядати саме в такому контексті", - сказав Денисенко.

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Диктатор мовчить про ці території, бо й сам до кінця не розуміє, чого очікувати від розвитку подій найближчим часом.

"Путін боїться згадувати про Херсон і Запоріжжя, тому що розуміє, що там присутня невідомість і не зрозуміло, як будуть розвиватися бойові дії", - пояснив Денисенко.

Хто такий Вадим Денисенко?

Денисенко Вадим Ігорович (нар. 7 квітня 1974, Київ) — виконавчий директор Українського інституту майбутнього, журналіст, бізнесмен, народний депутат України VIII скликання, повідомляє Uifuture.org.

Окупанти "евакуюються" із Запорізької та Херсонської областей

Раніше полковник запасу Роман Світан говорив про те, що російські окупанти готуються до втечі з окупованих територій Херсонської та Запорізької областей.

"Ці позиції неможливо утримати з військової точки зору, тому що місцевість там рівна, як дошка", - сказав Світанок.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що окупанти можуть готувати "жест доброї волі". У Кремлі вже шукають варіанти можливих сценаріїв, як можна виправдати всередині свого суспільства черговий успіх української армії.

Пізніше стало відомо про те, що окупанти проводять "евакуацію" в Запорізькій області. Вона проходить досить швидко. Вони переодягаються в цивільний одяг і під виглядом "мирних" їдуть автобусами в Бердянськ і Маріуполь.

Подібне спостерігається у Скадовську Херсонської області. Там "влада" згорнула діяльність своєї міської та районної "адміністрацій". Вони вивозять з міста документи, оргтехніку та інше майно. Судячи з ситуації на Керченському мосту, їхати вони будуть до Бердянська.

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