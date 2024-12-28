"Міцний мир можливий": експосол Гербст назвав можливі терміни введення миротворців в Україну

Джон Гербст переконаний, що США мають достатньо важелів впливу на Росію, щоб змусити її піти на переговори.

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Гербст переконаний, що США мають достатньо важелів впливу на РФ / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, НАТО

Основні тези Гербста:

Росія є небезпечним противником США

Трамп видобуватиме й експортуватиме більше американської нафти та газу

Трамп може погрожувати РФ надати Україні більше зброї

Поява європейських миротворців в Україні стане можливою вже до кінця 2025 року. Таку думку в коментарі Tagesschau висловив експерт аналітичного центру Atlantic Council, колишній посол США в Україні Джон Гербст.

Хоча під час виборів Трамп мало не в кожній промові обіцяв покінчити з війною за один день, насправді він і його команда тільки зараз починають реалістично оцінювати ситуацію, каже Гербст. При цьому він не вірить, що Трамп просто зупинить американську допомогу Україні, тим самим зігравши на користь Росії.

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"Усі люди, яких Трамп висунув на ключові посади, розуміють, що Росія є небезпечним противником Сполучених Штатів", - каже Гербст.

Це стосується майбутнього держсекретаря Марко Рубіо, радника з безпеки Майкла Волца, майбутнього спецпредставника з питань України Кіта Келлога і навіть суперечливої постаті кандидата в міністри оборони Піта Гегсета.

Водночас Гербст переконаний, що США мають достатньо важелів впливу на Росію, щоб змусити її піти на переговори.

"З першого дня Трамп видобуватиме й експортуватиме значно більше американської нафти й газу під девізом "Бурі, дитинко, бурі". Це спричинить тиск на ціни на нафту на шкоду Росії", - переконаний колишній дипломат.

Також Трамп міг би погрожувати Москві надати Україні навіть більше зброї, ніж давав полохливий Джо Байден.

Коментуючи ймовірний мирний договір Трампа, Гербст вважає, що Україні буде важко погодитися на пункти, які стосуються заборони на вступ до НАТО та збереження фактичного контролю РФ над окупованими територіями. Натомість Москві буде важко погодитися на демілітаризовану зону під охороною європейських солдатів і на подальшу військову допомогу Україні, що буде стримувальним фактором для нового російського вторгнення.

Гербст переконаний, що США можуть дати власні гарантії і Україні, і європейському миротворчому контингенту, не беручи при цьому прямої участі в охороні демілітаризованої зони.

На думку Гербста, після кількох місяців переговорів європейські миротворці можуть бути розміщені в Україні вже наступної осені.

"Якщо ви розмістите в Україні 100 000 європейців - можливо, менше, можливо, більше, принаймні велику кількість - і США будуть рішуче відповідати на кожну російську провокацію, міцний мир буде можливий", - каже Гербст.

Коли закінчиться війна в Україні - прогнози

Главред писав, що бойові дії в Україні можуть закінчитися у 2025 році. І Київ, і Москва близькі до виснаження, а прихильники кожної зі сторін воліли б, щоб конфлікт зійшов нанівець. Крім того, завершення війни в Україні стане пріоритетом для нової адміністрації 47-го президента США Дональда Трампа. Такий прогноз опублікувало 20 листопада видання The Economist.

Як заявив президент Володимир Зеленський, Україна має всі шанси закінчити війну 2025 року. У січні з'являться перші пропозиції щодо завершення війни від Дональда Трампа в ролі президента США.

Зеленський також говорив в інтерв'ю Fox News, що війна в Україні може закінчитися, якщо російський диктатор Володимир Путін захоче цього. Також на ситуацію можуть вплинути і Сполучені штати Америки.

"Я впевнений, що на сьогоднішній день це [рішення покласти край війні] залежить від Путіна, дуже багато чого. Він може це зробити. Він може захотіти і закінчити цю війну", - вважає Зеленський.

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Хто такий Джон Гербст Джон Гербст - відставний американський дипломат; посол США в Узбекистані (2000-2003) і посол США в Україні (2003-2006). У 2006 році держсекретар США Кондоліза Райс призначила Джона Гербста координатором Управління реконструкції та стабілізації. Він прийняв нове положення влітку того ж року. Нині директор Євразійського центру Атлантичної ради. Старший радник Канадсько-української торгової палати (CUCC).

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