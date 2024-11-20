Путін може вирішити закінчити війну в Украні: Зеленський сказав, до чого тут Трамп

Ключові тези:
- Закінчення війни в Україні багато в чому залежить від США
- Путін може ухвалити рішення про завершення війни
- У Трампа є шанс закінчити війну Росії проти України
Війна в Україні може закінчитися, якщо російський диктатор Володимир Путін захоче цього. Також на ситуацію можуть вплинути і Сполучені штати Америки. Про це заявив український президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Fox News.
"Я впевнений, що на сьогоднішній день це [рішення покласти край війні] залежить від Путіна, дуже багато чого. Він може це зробити. Він може захотіти і закінчити цю війну", - вважає Зеленський.
Водночас глава держави впевнений, що набагато більше залежить від США.
"У президента Сполучених Штатів Америки є і сила, і повноваження, і зброя, і він може знизити ціну на енергоносії. До речі, я чув сигнал у ЗМІ від президента Трампа про те, що він думає знизити ціни на енергоносії, на нафту, і це потрібно зробити", - сказав Зеленський.
Також він оцінив шанси обраного президента США Дональда Трампа закінчити війну в Україні.
"Це буде непросто, але я думаю, якщо використовувати всі ті питання, які є у США, то так, він зможе. Тому що він набагато сильніший за Путіна. Він сильніший. США сильніші. Економіка сильніша. У США дуже великий вплив", - додав Зеленський.
Мирний план Трампа - останні новини
Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що збирається "посадити Росію та Україну за стіл переговорів" одразу ж після того, як приступить до роботи в Білому домі.
Як пише The Wall Street Journal з посиланням на джерела, в адміністрації обраного президента США Дональда Трампа обговорюють сценарії завершення війни в Україні. Один із нових мирних планів передбачає створення демілітаризованої зони на лінії зіткнення.
Главред повідомляв, що План перемоги, який президент України Володимир Зеленський презентував республіканцю Дональду Трампу під час зустрічі в Нью-Йорку у вересні, передбачає різні бізнес-угоди, доступ до сировини і розгортання військ у Європі. За даними Financial Times, деякі ідеї сподобалися Трампу.
Трамп планує незабаром призначити спеціального представника щодо України. Він відповідатиме за переговори про припинення війни РФ проти України.
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"Мирний план" Дональда Трампа
У передвиборчому штабі Трампа називали політика "єдиною людиною", яка може закінчити війну РФ проти України, і зазначали, що вона б не почалася, якби він був президентом.
Тим часом два ключові радники експрезидента США Дональда Трампа представили йому план припинення війни Росії в Україні.
"Ми говоримо українцям: "Ви повинні сісти за стіл переговорів, і якщо ви не сядете за стіл переговорів, підтримка з боку Сполучених Штатів припиниться. А Путіну ви говорите: "Він повинен сісти за стіл переговорів, а якщо ви не сядете за стіл, то ми дамо українцям усе необхідне, щоб убити вас на полі бою", - сказав один з авторів мирного плану.
Під час дебатів із Джо Байденом 27 червня Трамп пообіцяв "закінчити війну в Україні" ще до свого "обрання на посаду президента". Він заявив, що зробив би, щоб "Зеленський і Путін знайшли спільну мову".
Водночас Трамп зізнався, що "пропозиції", висунуті кремлівським диктатором Володимиром Путіним нібито як умови для припинення війни Росії проти України, є "неприйнятними".
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