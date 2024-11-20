Путін може вирішити закінчити війну в Украні: Зеленський сказав, до чого тут Трамп

У президента США є і сила, і повноваження, і зброя. Все це має значення для завершення війни Росії та України.

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Зеленський сказав, чи може Трамп закінчити війну / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ОП, скріншот відео

Ключові тези:

Закінчення війни в Україні багато в чому залежить від США

Путін може ухвалити рішення про завершення війни

У Трампа є шанс закінчити війну Росії проти України

Війна в Україні може закінчитися, якщо російський диктатор Володимир Путін захоче цього. Також на ситуацію можуть вплинути і Сполучені штати Америки. Про це заявив український президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Fox News.

"Я впевнений, що на сьогоднішній день це [рішення покласти край війні] залежить від Путіна, дуже багато чого. Він може це зробити. Він може захотіти і закінчити цю війну", - вважає Зеленський.

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Водночас глава держави впевнений, що набагато більше залежить від США.

"У президента Сполучених Штатів Америки є і сила, і повноваження, і зброя, і він може знизити ціну на енергоносії. До речі, я чув сигнал у ЗМІ від президента Трампа про те, що він думає знизити ціни на енергоносії, на нафту, і це потрібно зробити", - сказав Зеленський.

Також він оцінив шанси обраного президента США Дональда Трампа закінчити війну в Україні.

"Це буде непросто, але я думаю, якщо використовувати всі ті питання, які є у США, то так, він зможе. Тому що він набагато сильніший за Путіна. Він сильніший. США сильніші. Економіка сильніша. У США дуже великий вплив", - додав Зеленський.

Дональд Трамп - що про нього відомо / Інфографіка: Главред ​

Мирний план Трампа - останні новини

Обраний президент США Дональд Трамп заявив, що збирається "посадити Росію та Україну за стіл переговорів" одразу ж після того, як приступить до роботи в Білому домі.

Як пише The Wall Street Journal з посиланням на джерела, в адміністрації обраного президента США Дональда Трампа обговорюють сценарії завершення війни в Україні. Один із нових мирних планів передбачає створення демілітаризованої зони на лінії зіткнення.

Главред повідомляв, що План перемоги, який президент України Володимир Зеленський презентував республіканцю Дональду Трампу під час зустрічі в Нью-Йорку у вересні, передбачає різні бізнес-угоди, доступ до сировини і розгортання військ у Європі. За даними Financial Times, деякі ідеї сподобалися Трампу.

Трамп планує незабаром призначити спеціального представника щодо України. Він відповідатиме за переговори про припинення війни РФ проти України.

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