"Є шанси завершити війну у 2025 році": Зеленський - про пропозиції Трампа

Перші офіційні пропозиції Дональда Трампа можуть з'явитися у січні після інавгурації.

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Війна може завершитись у 2025 році / Колаж: Главред, Фото: facebook.com/DonaldTrump, 4 окрема танкова бригада, ОП

Україна має всі шанси закінчити війну 2025 року. У січні з'являться перші пропозиції щодо завершення війни від Дональда Трампа у ролі президента США. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час 3-ї Міжнародної конференції Grain from Ukraine, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ми відкриті, ще раз скажу, і до речі, і лідерам африканських країн, і Азії, і арабських держав... Їхні пропозиції ми готові побачити. Також я хочу побачити пропозиції нового президента Сполучених Штатів Америки. Я думаю, що ми ці пропозиції побачимо вже в січні. І я думаю, що в нас буде план щодо завершення цієї війни ... Я впевнений, що в нас є всі шанси наступного року це зробити (закінчити війну – ред.). Є відповідні кроки для цього", - сказав Зеленський.

Зустріч української та американської команд може відбутися ще до інавгурації. Їх можна буде вважати підготовчими. Зеленський акцентує на тому, що до цих зустрічей в жодному випадку не можна допустити сварки між президентами України та США.

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Нагадаємо, нещодавно прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що в найближчому майбутньому слід очікувати важливих рішень щодо припинення вогню в Україні, визначення кордону, на якому воно має діяти, і гарантій безпеки для України. За його словами, план новообраного президента США Дональда Трампа щодо України зараз перебуває на етапі розроблення.

Також 7 листопада президент України Володимир Зеленський рішуче висловився проти будь-яких поступок російському лідеру Володимиру Путіну, до яких закликають деякі європейські лідери. Він підкреслив, що Україна потребує зброї, а не переговорів. За його словами, мир можна досягти тільки через силу і єдність Європи, а не через поступки агресору.

Як повідомляв Главред, на думку військового експерта Олега Жданова, Росія не відмовиться від своєї мети політичного поглинання України. Тому є два варіанти розвитку подій: або Україна поступиться, або знищить російську армію на її території.

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