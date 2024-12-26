Завершення війни у 2025 році: відомо, що може вплинути на такий сценарій

Ситуація в Україні може змінитися в найближчі кілька місяців.

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Сценарій завершення війни / колаж: Главред, фото: Офіс президента, 22 окрема механізована бригада, kremlin.ru

Головне із заяви експерта:

Завершення війни в Україні залежить від багатьох факторів

Ясність може з'явитися ближче до кінця 2025 року

Усе буде зрозуміло від перших кроків Трампа

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній припустив, чи ймовірний сценарій завершення війни наступного року.

За його словами, усе залежить від багатьох факторів. Головний із них у тому, що Путін, судячи з усього, нічого не збирається припиняти. Відповідно, він продовжить поводитися агресивно.

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"Американці заявляють, що ситуація може змінитися в найближчі кілька місяців. Оптимізм, звісно, присутній, але судячи з останніх подій, американці будуть змушені піти за "планом Помпео" і надати Україні зброю на кілька сотень мільярдів, зняти всі обмеження на удари по РФ, щоб тиснути на росіян. Також працюватиме фактор тиску на російську економіку, зокрема, в питанні нафти", - розповів він в інтерв’ю Главреду.

Експерт підкреслив, що усі ці чинники працюють у комплексі, і ясність може з'явитися ближче до кінця 2025 року. Однак багато що залежить від того, чи залишиться Путін при владі.

"Американці, судячи з усього, вже жирно натякають російським елітам. Наприклад, у статтях Келлога був цікавий пасаж про фіксацію по лінії розмежування, згадки про те, що Росія повинна буде оплачувати відновлення України, а розгляд питання повернення територій починається після відходу Путіна від влади. Це - прямий натяк російським елітам, який полягає в такому: мовляв, прибирайте цього психа, бо все одно змусимо вас платити дорого і довго", - наголошує Загородній.

Він також додає, що усе буде зрозуміло від перших кроків Трампа.

"Трамп ніколи не прийме умови, які Путін намагається висунути, тому що його "з'їдять". Трамп хоче виглядати миротворцем, а не лузером. Якщо Трамп піде на будь-які поступки Путіну, демократи в США почнуть чинити на нього сильний тиск. Однак я сумніваюся, що Трамп стане підігравати Кремлю", - каже експерт.

Загородній нагадує, що тим часом Україна системно завдає ударів по російській енергетичній інфраструктурі. Атаки досягають навіть таких міст, як Казань, що демонструє зростаючі можливості української армії.

"Знищення генерала Кирилова в Москві - ще один приклад прояву сили України. Американці, ймовірно, ставитимуть запитання: наскільки Росія взагалі контролює ситуацію всередині своїх кордонів? Події, на кшталт убивства генерала в центрі Москви, свідчать про ослаблення контролю. Тимчасовий фактор, швидше за все, грає на Україну. Однак багато чого залежатиме від політики Трампа, якщо він повернеться до влади. А він, імовірно, чинитиме тиск на союзників Росії, а також на ринок енергоносіїв, що є головним чинником для РФ", - підсумував експерт.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, командувач Сил оборони Естонії Андрус Мерило висловив думку, що у випадку замороження війни в Україні, країна-агресор Росія зможе виглядати переможцем на міжнародній арені.

Водночас, угорський прем’єр Віктор Орбан переконаний, що війна країни-агресора Росії проти України закінчиться у 2025 році або мирними переговорами, або знищенням однієї з воюючих сторін.

Крім того, обраний президентом США Дональд Трамп заявив, що чекає на зустріч з Володимиром Путіним, щоб домовитися з ним про закінчення війни в Україні.

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Хто такий Тарас Загородній Тарас Загородній - політтехнолог і експерт. Понад двадцять років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях в якості політтехнолога, веде блоги в українських ЗМІ. Також його запрошують на політичні ток-шоу в якості експерта.

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