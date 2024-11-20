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Києву доведеться змиритися: війна може закінчитися 2025 року - The Economist

Анна Ярославська
20 листопада 2024, 12:46
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Коли почнуться переговори, бойові дії можуть різко стихнути - так, як це було у 2014 році.
Києву доведеться змиритися: війна може закінчитися 2025 року - The Economist
Бойові дії в Україні можуть припинитися 2025 року / Колаж: Главред, фото: 35 окрема бригада морської піхоти ім. контр-адмірала Михайла Остроградського, Командування об'єднаних сил ЗСУ

Ключові тези:

  • Україна та Росія близькі до виснаження
  • Американська допомога може бути заморожена
  • На Київ будуть тиснути, щоб схилити до переговорів із РФ

Бойові дії в Україні можуть закінчитися у 2025 році. І Київ, і Москва близькі до виснаження, а прихильники кожної зі сторін воліли б, щоб конфлікт зійшов нанівець. Крім того, завершення війни в Україні стане пріоритетом для нової адміністрації 47-го президента США Дональда Трампа. Такий прогноз опублікувало 20 листопада видання The Economist.

"Переговори почнуться у 2025 році, і коли це станеться, бойові дії можуть різко стихнути, навіть до припинення вогню. Саме це і сталося 2014 року (хоча цього припинення вогню ніколи повністю не дотримувалися). Поки тривають переговори, може виникнути напівзаморожений конфлікт", - пише у своїй статті Крістофер Локвуд, редактор The Economist по Європі.

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Він зазначає, що 2025 року пакет американської допомоги Україні в розмірі 61 млрд доларів буде вичерпано.

"Хоча нова адміністрація, вочевидь, заморозить його до цього. Готівка - не єдина проблема. В Америки закінчуються деякі військові кошти, які вона відправляє на Україну, і їй потрібно розглянути інших партнерів, особливо Ізраїль і Тайвань", - ідеться в статті.

Локвуд зазначає, що ситуація зі зброєю в Європі ще гірша - "там уряди зробили занадто мало для розширення оборонного виробництва, щоб задовольнити потреби України, яка не зможе покластися на Америку".

Хоча Україна має "все більш вражаючу оборонну промисловість, особливо у виробництві безпілотників, їй буде важко заповнити прогалину, оскільки західні поставки скорочуються".

Таким чином, у 2025 році на Україну будуть сильніше тиснути в питанні переговорів з країною-агресором.

Києву доведеться змиритися з втратою частини територій

Локвуд описав, який вигляд може мати можлива угода Росії та України. Зокрема, він вважає, що Україна втратить частину своїх територій.

Крим і частина Сходу України (7%, які Росія окупувала під час свого першого вторгнення у 2014 році) "безумовно, не підлягають поверненню", переконаний журналіст.

Також Кремль, імовірно, захоче залишити під своїм контролем і додаткові 11% території України, захоплені після вторгнення 24 лютого 2022 року.

Натомість Україна повинна мати надійні гарантії безпеки, ідеальним варіантом яких є членство в НАТО. Але цього не станеться.

"З поверненням Трампа до влади Україна, цілком ймовірно, не приєднається до НАТО протягом багатьох років, якщо взагалі приєднається. Але вона все одно може отримати якусь форму гарантій безпеки", - йдеться у статті.

Трамп инфографика
Дональд Трамп - що про нього відомо / Інфографіка: Главред ​

Переговори Росії та України - останні новини

Російський диктатор Володимир Путін нібито відкритий до обговорення угоди про припинення вогню в Україні з обраним президентом США Дональдом Трампом. Однак у глави РФ є п'ять умов.

Главред писав, що війна в Україні може закінчитися, якщо російський диктатор Володимир Путін захоче цього. Також на ситуацію можуть вплинути і Сполучені Штати Америки. Про це заявив український президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Fox News.

"Я впевнений, що на сьогоднішній день це [рішення покласти край війні] залежить від Путіна, дуже багато чого. Він може це зробити. Він може захотіти і закінчити цю війну", - вважає Зеленський.

Раніше Зеленський підкреслив, що умова переговорів нашої держави з країною-агресором Росією - це "сильна Україна". Він наголосив, що якщо наша країна буде заходити в переговори в слабкій позиції, то це з самого початку буде для нас програшний статус.

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Що таке The Economist?

The Economist — впливовий щотижневий англомовний журнал. Публікується в Англії з 1843 року. 2006 тираж перевищив мільйон екземплярів, більше половини яких була продана в Північній Америці. Через глобальну орієнтацію The Economist не вважається виключно британським виданням. Традиційно видання вважає себе газетою і не підписує публікації, пише Вікіпедія.

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